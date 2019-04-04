Обвиняемые по делу о теракте в петербургском метро устроили акцию протеста

Фигуранты дела о взрыве в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года устроили акцию протеста на выездном заседании Московского окружного военного суда.

В четверг в Петербурге проходит третье заседание по делу о взрыве в метрополитене. Участники процесса исследуют материалы уголовного дела, касающиеся травм, которые получили потерпевшие. Спустя почти три часа после начала заседания судья Андрей Морозов объявил перерыв на 15 минут. Когда слушатели и участники процесса возвращались в зал, подсудимые выстроились с плакатами, передает ТАСС.

На листах бумаги они написали: «Мы невиновны», «Нас подставили», «Вы увидите, что на нас ничего нет» и приложили их к стеклам изолирующего бокса. Акция быстро была прекращена приставами. Заседание продолжилось.

Ранее все 11 подсудимых по делу о теракте в петербургском метро, включая предполагаемого организатора взрыва Аброра Азимова, заявили о своей невиновности.

Напомним, 3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге в вагоне поезда метрополитена на перегоне станций «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв самодельного взрывного устройства. В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист-смертник. Десятки человек получили травмы различной степени тяжести. Спустя две недели были задержаны вероятный организатор теракта и его брат, которые были лишены российского гражданства.

Сообщалось, что взрыв в петербургском метро финансировался из Турции членами международной террористической группы.