Все подсудимые по делу о теракте в метро Петербурга отказались признать вину

Все одиннадцать подсудимых по делу о теракте в петербургском метро, включая предполагаемого организатора взрыва Аброра Азимова, заявили о своей невиновности.

«Не согласен», – передает РИА «Новости» слова Азимова.

Рассмотрение уголовного дела в отношении обвиняемых в теракте началось во вторник в

Московском окружном военном суде, передает. Одна из обвиняемых, Шохиста Каримова, утверждает, что ее подставили, подложив в сумку гранату.

Перед заседанием у фигурантов дела сменилось восемь адвокатов, говорится в сообщении. В ходе судебного рассмотрения представители защиты попросили судью предоставить дополнительное время на ознакомление с материалами уголовного дела, объединенными в 137 томов. Адвокаты заявили, что им требуется от одного дня до недели. Кроме того, обвиняемые также попросили выделить время для согласования позиции со своими адвокатами.

«Суд постановил это ходатайство удовлетворить частично, знакомство с делом осуществлять в ходе заседания», – сказал судья

Отмечается, что видеосъемку разрешалось вести только во время предъявления обвинения и оглашения приговора.

По делу о теракте в метро Санкт-Петербурга арестованы 11 человек: Аброр и Акрам Азимовы, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Шохиста Каримова, Мухамадюсуп Эрматов.

Напомним, 3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге в вагоне поезда метрополитена на перегоне станций «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв самодельного взрывного устройства. В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист-смертник. Десятки человек получили травмы различной степени тяжести.

Спустя две недели были задержаны вероятный организатор теракта и его брат, которые были лишены российского гражданства.

Сообщалось, что взрыв в петербургском метро финансировался из Турции членами международной террористической группы.

В феврале Генпрокуратура России заявляла, что организаторы теракта планировали совершить еще один взрыв.