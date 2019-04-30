Минздрав разработал законопроект о запрете ВИЧ-отрицания

Минздрав разработал законопроект о запрете распространения информации, которая призывает к отказам освидетельствования и лечения ВИЧ-инфекции.

«Проблема отрицания существования ВИЧ-инфекции в настоящее время приобретает широкие масштабы и на фоне ситуации с распространением ВИЧ-инфекции в Российской Федерации носит общественно-опасный характер. Необходимо учитывать, что указанная информация вводит граждан в заблуждение относительно распространения и самого факта существования ВИЧ-инфекции», – говорится в документе, размещенном на федеральном портале нормативных правовых актов.

В законопроекте говорится, что «проблема ВИЧ-отрицания отражается на профилактике перинатального пути передачи ВИЧ-инфекции: беременные женщины, отрицающие существование ВИЧ, отказываются от проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции, и после рождения ребенка уклоняются от обследования и лечения ВИЧ-инфекции, что ведет к увеличению числа детей с ВИЧ-инфекцией и повышению смертности среди них», пишет «Интерфакс».

Отмечается, что отрицание ВИЧ часто приводит к смертям как взрослых, так и детей, чьи родители отказываются от освидетельствования и диагностики инфекции, а также от лечения.

В связи с этим Минздрав предложил запретить распространение «информации, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции».

Ранее Минздрав сообщил о росте заболеваемости в России одновременно туберкулезом и ВИЧ-инфекцией.

В марте стало известно о смене лидеров по смерти от ВИЧ среди российских регионов.