Минздрав сообщил о росте заболеваемости одновременно туберкулезом и ВИЧ

Заболеваемость одновременно туберкулезом и ВИЧ-инфекцией увеличилась в России – в конце декабря 2018 года на учете стояли более 30 тыс. больных; при этом в 2014 году их было 25,5 тыс., сообщается на сайте ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава.

В документе, опубликованном на сайте ФГБУ, указывается, что «основные показатели по туберкулезу в Российской Федерации (2018 год – предварительные): состояли на учете с туберкулезом на 31 декабря – туберкулез + ВИЧ-инфекция: 2018 год – 30 тыс. 862 (человек – прим. ВЗГЛЯД)», а в 2014 году количество болеющих составляло 25 тыс. 578.

Кроме того, в 2018 году заболевших туберкулезом в России было свыше 65 тыс. человек, из них мужчин – вдвое больше, чем женщин: 44 тыс. 236 и 20 тыс. 998 соответственно.

Отмечается, что горожане заражаются туберкулезом намного чаще (47 тыс. больных в 2018 году), чем жители села (18 тыс. больных в 2018 году).

Ранее стало известно, что в России сменились регионы-лидеры по смертности от ВИЧ.