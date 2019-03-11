В России сменились регионы-лидеры по смертности от ВИЧ

В России сменилась первая тройка субъектов, лидирующих по смертности от ВИЧ.

Подсчеты были сделаны на основе данных региональных служб статистики, сообщает Ura.ru.

Лидером рейтинга стала Кемеровская область, где за 2018 год от ВИЧ умерли 1 тыс. 750 человек. Второе место у Иркутской области – там коэффициент смертности составил 42,4 случая на 100 тыс. жителей. Замыкает тройку Свердловская область с коэффициентом 38,1 случая на 100 тыс. человек. Отмечается, что всех трех регионах от ВИЧ умирают чаще, чем от убийств, ДТП и суицидов вместе взятых.

По итогам 2017 года в тройку входила Самарская область, где за год коэффициент смертности упал на 18%. При этом регион продолжает входить в первую десятку. Сообщается, что среди лидеров те субъекты, через которые в 90-е годы проходил основной наркотрафик. Кроме вышеупомянутых регионов, это Оренбургская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ленинградская, Челябинская, Тюменская и Новосибирская области.

Ранее директор фонда «СПИД.Центр» Антон Красовский рассказал газете ВЗГЛЯД о проблемах с методами профилактики ВИЧ в России.