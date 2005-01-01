Красовский поддержал критику Познером профилактики ВИЧ в России

«В России по-прежнему представления о профилактике ВИЧ – это плакатики и телепередачи, а в реальности это не совсем так», – заявил газете ВЗГЛЯД директор фонда «СПИД.Центр» Антон Красовский, комментируя мнение телеведущего Владимира Познера о фактическом отсутствии профилактики ВИЧ в России.

«Владимир Владимирович говорит о том, что в России не ведется профилактическая работа, в частности, на уровне государства, которое ведет профилактическую работу, совершенно никаким образом не связанную с теми доказанными научными представлениями о профилактике, которые есть сейчас во всем мире», – заявил газете ВЗГЛЯД Красовский.

Он уточнил, что помимо государства профилактику ведут различные организации, в частности, сам Владимир Познер, фонд «СПИД.Центр» и различные проекты, которые Познер поддерживает.

«В России по-прежнему представления о профилактике ВИЧ – это плакатики и телепередачи, а в реальности это не совсем так. В реальности – это работа с уязвимыми группами, работа по дестигматизации (формирование толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным, прим ВЗГЛЯД), законодательная работа, устранение 122 статьи УК РФ (уголовное преследование за заражение ВИЧ-инфекцией, прим ВЗГЛЯД), борьба за разрешение заместительной терапии для наркопотребителей, которая кардинальным образом снижает процент передачи ВИЧ-инфекции инъекционным путем и т.д.», – уточнил Красовский возможные варианты современной профилактики ВИЧ, которые могли бы применяться.

Он напомнил, что программа «Время жить!» была давно, и людей с ВИЧ инфекцией было намного меньше. «Владимир Владимирович давно занимается этой темой. И когда программа снималась, в России с ВИЧ жило порядка ста тыс. человек, сейчас – более миллиона. Поэтому, найти людей стало проще. Но они по-прежнему не хотят показывать свои лица, это не только в России, а повсеместно» – уточнил Красовский.

На вопрос о том, какой должна быть профилактика ВИЧ в России, Красовский отметил, что профилактика не может идти в отрыве от всего остального.

«Не бывает просвещения одного, а жизни другой. Нельзя говорить, что все люди равные, и одинаково имеют право на жизнь, а потом несчастных наркоманов по 228 статье «упаковывать» на восемь лет в колонии. Нельзя говорить, в просветительском смысле, что все люди равны, а параллельно вводить административную статью за так называемую гей-пропаганду, а затем обсуждать возвращение уголовной статьи за гомосексуализм. Нельзя говорить о лечении ВИЧ, не предоставляя всем людям, живущим с ВИЧ, современное лекарство, которое не зарегистрировано на территории России. Главная проблема просвещения в том, что эти знания не востребованы и никому не нужны», – подытожил Красовский.

Ранее телеведущий Владимир Познер выразил мнение, что в России ВИЧ-инфекция распространяется, но при этом в стране не ведется просветительской деятельности. В этом смысле, считает журналист, Россия – отсталая страна.