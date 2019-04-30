В шахте в ЮАР оказались заблокированы около 1,8 тыс. рабочих

Около 1,8 тыс. рабочих оказались заблокированы на платиновом руднике компании Sibanye Gold Ltd. в ЮАР после аварии на шахте.

Сейчас владелец рудника рассматривает варианты вывода рабочих на поверхность, передает Bloomberg.

Как сообщил представитель Sibanye Gold Ltd. Джеймс Уэлстед, для завершения работ на шахте может потребоваться несколько часов. Компания не может сказать, в течение какого времени рабочие будут подняты.

Он сказал, что рабочие собрались в местах сбора на глубине примерно 1,5 километра и находятся под землей с утренней смены, которая должна была закончиться около 14.00 по местному времени (15.00 мск).

В феврале рабочих завалило в результате выброса метана и угля на шахте им. Тихова в Кемеровской области. Тогда погиб один человек.