Бутина рассказала об условиях содержания в американской тюрьме

Во время пресс-конференции по телефону россиянка Мария Бутина, осужденная в США, рассказала об условиях содержания в тюрьме.

«Сейчас я нахожусь в общем режиме. Это значит, что у меня есть доступ к телефону. По большей части мы находимся в общем зале нашего отделения. С остальными заключёнными я могу общаться без всяких проблем. Пытки ко мне не применялись, но меня действительно держали в условиях изоляции довольно долго», – цитирует RT слова Бутиной.

Россиянка также рассказала, чем занимается в тюрьме.

«Существуют вещи, когда ты в общем режиме находишься, довольно интересные. Я как Шурик: он писал тосты, а я записываю рецепты. Как девчонки умеют готовить из ограниченных ингредиентов всевозможные (блюда – прим. ВЗГЛЯД) от тортов до макарон, вы себе даже представить не можете. Я помогаю им готовить, записываю какие-то рецепты, может быть, когда-нибудь их опубликую», – рассказала Бутина.

Она добавила, что не сдается и надеется на то, что все будет хорошо.

Ранее американский суд приговорил россиянку к 1,5 годам тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы на правительство России». Также была одобрена ее депортация в Россию после окончания срока наказания.

Посольство России в Вашингтоне не согласилось с приговором и обвинило суд США в «вопиющем беззаконии», а Кремль посчитал длительное содержание Бутиной в неволе неприемлемым. Президент России Владимир Путин назвал такой приговор «беспределом».

Позже отец Бутиной пояснил, почему защита не станет обжаловать приговор.