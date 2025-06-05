  • Новость часаЭксперты МАГАТЭ оказались на ЗАЭС во время атаки дронов ВСУ
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Диалог Путина и Трампа решает стратегическую проблему

    После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.

    7 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва и Вашингтон обсудили неизбежное для Киева

    Напав на аэродромы со стратегической авиацией, киевский режим атаковал не только Россию. Он напал еще и на Соединенные Штаты, а также нанес серьезнейший удар по всей системе стратегической стабильности в мире, которая поддерживается между ядерными странами.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Ответ на украинские атаки будет масштабным

    Предположение, которое напрашивается в контексте неожиданных телефонных разговоров Путина с Трампом и папой римским: ответ Киеву будет столь масштабным, что о нем следует предупредить наиболее влиятельных западных лидеров.

    8 комментариев
    5 июня 2025, 18:19 • Новости дня

    Эксперты МАГАТЭ оказались на ЗАЭС во время атаки дронов ВСУ

    Инспекторы МАГАТЭ находились на площадке ЗАЭС при ударе дронов ВСУ

    Эксперты МАГАТЭ оказались на ЗАЭС во время атаки дронов ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Специалисты по ядерной безопасности в момент атаки дронов ВСУ присутствовали непосредственно на территории Запорожской атомной электростанции, что подтвердили представители объекта.

    Во время атаки украинских беспилотников на учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС эксперты Международного агентства по атомной энергии находились на территории самой станции, сообщает ТАСС. Директор по коммуникациям Евгения Яшина отметила, что дроны атаковали здание центра, где расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

    По ее словам, инспекторы МАГАТЭ будут официально проинформированы о новых ударах по инфраструктуре ЗАЭС со стороны украинских военных. Представители станции подчеркнули, что в момент происшествия эксперты находились в непосредственной близости от атакованных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе уникального тренажерного центра Запорожской АЭС неоднократно происходили атаки дронов ВСУ, но никто не пострадал.

    Работа Запорожской АЭС продолжалась в штатном режиме, несмотря на перебои с энергоснабжением в Энергодаре из-за атак беспилотников ВСУ.

    Радиционный фон на станции оставался в норме, несмотря на полное отключение электроснабжения в Запорожской области во время атаки.

    5 июня 2025, 07:15 • Новости дня
    Рябков: Поврежденные ВСУ российские самолеты будут восстановлены
    Рябков: Поврежденные ВСУ российские самолеты будут восстановлены
    @ Сергей Ильницкий/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Самолеты России, получившие повреждения в результате атаки ВСУ 1 июня, будут восстановлены, так как техника не была уничтожена, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Замминистра отметил, что техника, о которой идет речь, не была уничтожена, а именно повреждена, и подлежит восстановлению. передает ТАСС.

    Рябков добавил, что перечень этой техники не всегда полностью регулируется международными соглашениями, а договор СНВ в настоящее время приостановлен российской стороной.

    Замминистра также подчеркнул, что заявления Киева о результатах атаки абсолютно несостоятельны и призвал опираться исключительно на официальные данные Минобороны России.

    Напомним, 1 июня на военных аэродромах в нескольких регионах России произошли атаки с использованием FPV-дронов.

    Минобороны заявило о совершении киевским режимом атак на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях с помощью FPV-дронов.

    Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «теракт» и объявили в розыск Артема Тимофеева, уроженца Украины.

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    5 июня 2025, 09:33 • Новости дня
    Спецназ жестко подавил бунт мобилизованных в Киеве
    Спецназ жестко подавил бунт мобилизованных в Киеве
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В территориальном центре комплектования Киева группа мобилизованных устроила беспорядки, которые были жестко подавлены сотрудниками спецназа и полиции, применившими силу.

    Инцидент произошел в одном из киевских территориальных центров комплектования, передает ТАСС. Согласно публикации издания «Страна», мужчины, подвергшиеся насильственной мобилизации, вступили в конфликт с руководством военкомата и пытались забаррикадировать дверь, подстрекая других к вооруженному сопротивлению.

    Бунт привел к вызову спецназа и сил правопорядка, которые применили дубинки против участников беспорядков, уложив их на пол. В телеграм-канале издания появилось видео происходящего.

    «Страна» сообщила, что в этом же военкомате ранее фиксировали издевательства над мобилизованными: одного мужчину привязывали к батарее, другого избивали, когда он был пристегнут к кровати.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник военкомата в Харькове ударил мужчину при проверке документов. В Верховной раде назвали сумму откупа от призыва в Киеве. Украинские военнопленные пообещали мстить за принудительную мобилизацию.

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    4 июня 2025, 12:18 • Видео
    Украина решила, что у нее появился шанс

    «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

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    5 июня 2025, 02:44 • Новости дня
    Стало известно о высокопоставленных европейцах в кулуарах переговоров в Стамбуле
    Стало известно о высокопоставленных европейцах в кулуарах переговоров в Стамбуле
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Высокопоставленные представители правительств Франции, Великобритании и Германии присутствовали в кулуарах второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов.

    «В кулуарах последнего раунда в Стамбуле были европейцы. Причем не рядовые дипломаты или эксперты, а высокопоставленные представители правительств трех ведущих европейских держав – Великобритании, Франции и ФРГ. <…> Киев настаивал на получении [меморандума] заранее. Видимо для этого там и сидели представители европейских стран», – приводит слова Чижова ТАСС со ссылкой на эфир «Первого канала».

    По его словам, когда российский меморандум появился в ходе переговоров, смысл присутствия европейских представителей был утрачен, так как ни украинская делегация, ни их европейские партнеры не могли моментально реагировать на предложения России.

    Напомним, второй раунд переговоров между Россией и Украиной прошел в Стамбуле 2 июня. Они длились чуть больше часа, делегации общались на русском языке и обменялись документами по вопросам урегулирования конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выразил недоумение по поводу инициативы Киева о переговорах, учитывая продолжающиеся удары по гражданской инфраструктуре в России.

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    5 июня 2025, 06:40 • Новости дня
    Российские военные заманили украинскую ДРГ в засаду в Сумской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие России устроили засаду для украинской диверсионной группы, использовав данные из интернет-переписки родственников одного из бойцов.

    Операция по захвату украинской диверсионно-разведывательной группы прошла на сумском направлении, передает ТАСС. По информации российских силовых структур, координаты украинских военных были вычислены с помощью интернет-активности матери одного из солдат.

    Женщина, проживающая в Праге, регулярно собирала деньги для сына, служившего в составе 6-го полка сил специальных операций ВСУ «Рейнджер». Через эти сообщения она раскрыла не только личные данные военного, но и его местонахождение.

    «Таким образом появилась возможность пеленгования телефона одного из членов ДРГ противника, которая попала в нашу засаду. В результате семь боевиков захвачены в плен, остальные уничтожены при попытке оказать сопротивление», – сообщил собеседник агентства в силовых структурах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ предприняли попытку атаковать на сумском направлении, но не добились успеха. Артиллерия уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ на этом участке. Ракетным ударом была уничтожена радиолокационная станция ВСУ в Сумской области.

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    5 июня 2025, 14:33 • Новости дня
    Женщину в Казахстане приговорили за оскорбление русских в TikTok

    Tекст: Денис Тельманов

    В Северо-Казахстанской области местная жительница получила два года колонии за публикацию оскорбительных роликов о русских в TikTok.

    Суд района имени Габита Мусрепова признал местную жительницу виновной в разжигании межнациональной розни за распространение видеороликов с оскорблениями в адрес русских, сообщает ТАСС.

    Женщина работала в школе, а в своих публикациях обращалась к людям русской национальности в неприличной форме. В материалах дела отмечается, что она выражала негативное и пренебрежительное отношение к русским, нарушая нормы морали.

    Информацию о деле также подтвердил портал Orda. По данным издания Ulysmedia, приговор был вынесен по ч. 1 ст. 174 Уголовного кодекса Казахстана, предусматривающей наказание за разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни. Возможное наказание по этой статье – от штрафа до семи лет лишения свободы.

    Сейчас решение суда обжаловано, и приговор не вступил в силу. Если его оставят в силе, наказание осужденная будет отбывать в колонии-поселении. Известно, что женщина находится в состоянии беременности.

    Власти Казахстана неоднократно заявляли, что любые попытки разжечь межнациональную рознь будут немедленно пресекаться. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране не допускалась и не будет допускаться дискриминация по этническому, языковому или религиозному принципу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Казахстане блогера-сатирика Темирлана Енсебека приговорили к пяти годам ограничения свободы за публикацию нецензурной песни, оскорбляющей русских как этнос. Посол Казахстана в России Даурен Абаев отметил обеспокоенность казахского общества обсуждением в России возможного запрета на ввоз семей мигрантов и подчеркнул важность трудовых связей между двумя странами.

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    5 июня 2025, 12:34 • Новости дня
    Украина обвинила Китай в помощи России по производству беспилотников

    Украина обвинила Китай в поставках компонентов для российских дронов

    Украина обвинила Китай в помощи России по производству беспилотников
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Китайские производители обеспечивают Россию электроникой, оптикой, двигателями и навигационными системами для дронов, используя подставные фирмы для обхода санкций, заявил представитель украинской внешней разведки Олег Александров.

    Представитель украинской внешней разведки Олег Александров заявил, что китайские производители обеспечивают Россию электроникой, оптикой, двигателями и навигационными системами для дронов, используя подставные фирмы для обхода санкций. По словам Александрова, официально Китай соблюдает экспортный контроль, однако на деле поставки идут через непрозрачные схемы, сообщает Politico.

    Пекин неоднократно отрицал поставки дронов или их компонентов в Россию, называя претензии Киева необоснованными. Тем не менее на Украине уверены, что Россия критически зависит от китайских комплектующих как для тактических, так и для дальнобойных беспилотников.

    Владимир Зеленский отметил, что Россия имеет доступ к гражданским дронам DJI Mavic китайского производства, которые массово используются обеими сторонами, тогда как для Украины и Евросоюза такие поставки закрыты. Зеленский подчеркнул, что российская сторона закупает эти устройства на китайском рынке без ограничений.

    В 2024 году Украина произвела до 1 млн тактических дронов и планирует выпустить 2,5 млн тактических и 30 тыс. дальнобойных аппаратов в 2025 году. При этом Россия нарастила выпуск до 300 дальнобойных дронов в сутки и рассчитывает довести производство до 500 единиц в день. В этом году российские производители увеличили объем сборки дальнобойных дронов до более чем 30 тыс., а малых тактических – до 2 млн штук, уточняет агентство.

    По информации Politico, Москва развернула крупные производственные мощности в Алабуге, Московской области, Екатеринбурге, Петербурге и других регионах. Российские заводы выпускают как ударные, так и ложные цели для перегрузки украинской ПВО. В ответ Украина увеличивает выпуск дронов-перехватчиков и обращается к союзникам за финансированием технологий.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Китай прекратил продажу беспилотников Mavic Украине и некоторым европейским странам, а поставки в Россию продолжаются.

    Китай неоднократно вводил ограничения на экспорт продукции, способной использоваться в военных целях после начала спецоперации на Украине.

    Осенью прошлого года Китай запретил экспорт за рубеж беспилотников дальнего радиуса действия и продвинутых компонентов для БПЛА, включая тепловизоры.

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    5 июня 2025, 13:43 • Новости дня
    День памяти о жертвах Волынской резни стал государственной датой в Польше
    День памяти о жертвах Волынской резни стал государственной датой в Польше
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    В Польше официально признали День памяти о жертвах Волынской резни государственной датой, закрепив за ней особый статус.

    Сейм Польши утвердил новую государственную дату – День памяти о поляках, ставших жертвами геноцида, устроенного ОУН-УПА, передает ТАСС.

    Инициатива исходила от Польской крестьянской партии и была поддержана почти единогласно – из 436 депутатов только один воздержался.

    В результате прежний День памяти о жертвах Волынской резни, существовавший с 2016 года, получил статус государственного. Закон закрепляет ежегодное официальное поминовение погибших во время трагедии.

    В феврале 1943 года украинские националисты начали массовое уничтожение польского населения Волыни. Кульминация событий пришлась на 11 июля 1943 года, когда подразделения ОУН-УПА атаковали около ста польских сел и городков. По оценкам, погибло примерно 100 тыс. человек, в основном женщины, дети и пожилые люди. Эти события вошли в историю как Волынская резня.

    Победивший во втором туре президентских выборов в Польше Навроцкий пообещал не поддерживать вступление Украины в НАТО.

    В январе 2025 года Навроцкий заявил, что не видит Украину ни в одной из структур – ни в Европейском союзе, ни в НАТО, пока не будут решены столь важные для поляков цивилизационные вопросы, имея ввиду Волынскую резню и эксгумации ее жертв.

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    5 июня 2025, 13:45 • Новости дня
    Кремль обвинил Зеленского в причастности к терактам на железной дороге
    Кремль обвинил Зеленского в причастности к терактам на железной дороге
    @ МЧС России/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле считают, что украинские диверсии на железнодорожных путях в Брянской и Курской областях происходили не без ведома Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решения о подрывах поездов в Брянской и Курской областях не могли быть приняты без участия Владимира Зеленского, передает ТАСС.

    Он отметил, что такого рода действия требуют согласования на высшем политическом уровне, подразумевая участие главы киевского режима.

    Ранее президент Владимир Путин сообщил, что решения об украинских терактах на железной дороге принимались на политическом уровне в Киеве.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим, совершивший подрывы мостов в Брянской и Курской областях, перерождается в террористическую организацию.

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    5 июня 2025, 00:17 • Новости дня
    Минобороны сообщило о десятках уничтоженных за два часа над регионами БПЛА

    Минобороны: Над регионами России средствами ПВО уничтожены 29 БПЛА за два часа

    Минобороны сообщило о десятках уничтоженных за два часа над регионами БПЛА
    @ Пресс-служба Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Вечером среды над тремя российскими регионами средства ПВО уничтожили 29 украинских беспилотников, сообщил Telegram-канала Министерства обороны России.

    «С 22.00 мск 4 июня до 0.00 мск 5 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении.

    Там уточнили, что над территорией Белгородской области были сбиты 15 дронов, над Ростовской областью – 11 БПЛА и еще три дрона – над Воронежской областью.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские силы противовоздушной обороны в ночь на четвертое июня уничтожили семь украинских беспилотников, четыре из которых были сбиты над Крымом, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что семь украинских БПЛА самолетного типа были уничтожены дежурными расчетами ПВО. Четыре беспилотника сбили над Крымом, два – над Курской областью, еще один – в Белгородской области.

    Напомним, советник главы Кры

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    5 июня 2025, 04:48 • Новости дня
    Вылеченные в больнице Волновахи боевики ВСУ расстреляли ее из танка

    Главврач рассказал, как Волновахскую больницу расстреляли из танка боевики ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Центральную больницу в Волновахе обстреляли из танка боевики ВСУ вскоре после оказания им медицинской помощи, рассказала уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова.

    По словам Морозовой, главврач центральной больницы в Волновахе был поражен тем, как врачи их лечили, ставили на ноги, а те сели в танк и ударили по больнице.

    «Выходит главный врач и говорит: «Я их вылечил, они начали отъезжать на танке, развернулись и ударили по больнице», – приводит слова Морозовой РИА «Новости».

    Уполномоченный по правам человека в ДНР добавила, что подобные действия украинских военных являются частью осознанной стратегии нанесения ударов по гражданскому населению, что нарушает международные нормы ведения войны. Но  международные организации игнорируют такие инциденты, отметила Морозова.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пленный украинский военнослужащий рассказал, как командование ВСУ отдало приказ стрелять по пытавшимся эвакуироваться мирным жителям с белым флагом в Часовом Яре.


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    5 июня 2025, 07:15 • Новости дня
    Силы России сорвали попытку прорыва ВСУ у Журавлевки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения предотвратили попытку украинских военных прорвать государственную границу в районе поселка Журавлевка Белгородской области.

    Попытку украинских военных прорвать российскую границу в районе Журавлевки пресекли российские силы, сообщает ТАСС.

    Марочко заявил: «В населенном пункте Гоптовка вооруженные формирования Украины попытались сформировать ударную группировку, которая по замыслу противника должна была устроить прорыв государственной границы России в направлении Журавлевки. Российские средства объективного контроля своевременно выявили место скопления украинских боевиков, наши бойцы нанесли по ним удар».

    Он уточнил, что число потерь в технике и живой силе противника еще выясняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные увеличили количество расчетов БПЛА на купянском участке. После трехдневных боев в районе Новой Кругляковки в Харьковской области украинские военные покинули свои позиции. Российские войска продвинулись на 300 м, заняв выгодные позиции северо-западнее Липцов, и расширили зону контроля у Волчанска в Харьковской области.

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    5 июня 2025, 14:17 • Новости дня
    Axios: Трамп обеспокоен угрозой срыва переговоров из-за атаки Киева на аэродромы
    Axios: Трамп обеспокоен угрозой срыва переговоров из-за атаки Киева на аэродромы
    @ Xinhua/Hu Yousong/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность, что атака Киева дронами по аэродромам России может сорвать дипломатические попытки урегулировать конфликт, сообщает портал Axios.

    Источники, близкие к американскому лидеру, сообщили Axios, что Трамп расстроен атакой Киева по российским аэродромам и опасается. Он обеспокоен, что возможный ответ Москвы может навредить дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта, передает РИА «Новости».

    По словам неназванного чиновника из Белого дома, Трамп не удивлен атакой дронов, поскольку считает подобные случаи неизбежными при продолжающемся конфликте.

    «Он хочет, чтобы боевые действия остановились, поэтому он расстраивается, когда происходят атаки, подобные этой», – заявил представитель администрации.

    Еще один источник из окружения Трампа отметил, что президент США озабочен перспективой серьезного ответа со стороны России, который может затормозить дипломатические попытки завершить спецоперацию на Украине.

    В Вашингтоне также обратили внимание на то, что украинский удар был направлен против бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, что, по мнению американских чиновников, создало «очень опасный момент».

    Ранее Дональд Трамп сообщил, что Владимир Путин пообещал ответить на атаку Киева по российским военным аэродромам.

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласен поддерживать рабочие контакты с Киевом, несмотря на провокации.

    Кремль заверил в неотвратимости ответа Украине на удары по аэродромам.

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    5 июня 2025, 04:19 • Новости дня
    Сомнолог рассказал о способах выспаться в жару в квартире без кондиционера

    Сомнолог Калинкин: Охладить пространство помогут влажные простыни и ткани

    Tекст: Ирма Каплан

    Во время аномальной жары для комфортного сна необходимо соблюдать оптимальную температуру и влажность воздуха, рассказал руководитель центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин.

    «Оптимальной считается температура в спальне примерно +18…+20 градусов. Но есть индивидуальные особенности <...>. Необходимо кроме температуры поддерживать еще влажность в оптимальных пределах на уровне от 40 до 70%», – пояснил он Калинкин в беседе с радио Sputnik.

    По словам Калинкина, охладить пространство в жару поможет зашторивание окон днем, чтобы снизить нагрев помещения, а при отсутствии кондиционера помогут влажные ткани и простыни для охлаждения воздуха.

    «Следует использовать различные ткани, простыни, которые смачиваются и укладываются на окна, на батарею – это элемент охлаждения пространства. Также не стоит забывать про холодный душ перед сном, который помогает справиться с летним зноем», – напомнил сомнолог.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, врач-невролог Серго Центерадзе сообщил, что хронотипы «сова» и «жаворонок» определяются генетически и не могут быть изменены, однако организм может адаптироваться к смене часовых поясов.


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    5 июня 2025, 14:25 • Новости дня
    Украина осудила придание Дню памяти жертв Волынской резни в Польше госстатуса
    Украина осудила придание Дню памяти жертв Волынской резни в Польше госстатуса
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    МИД Украины осудил инициативу польских властей по приданию государственного статуса Дню памяти о жертвах Волынской резни.

    В заявлении ведомства указано, что решение Сейма Польши установить 11 июля официальным Днем памяти жертв геноцида, совершенного ОУН-УПА (организация украинских националистов – Украинская повстанческая армия, запрещены в РФ) на восточных землях Второй Польской Республики, противоречит духу добрососедских отношений между двумя странами, передает ТАСС.

    Также в украинском министерстве призвали польские власти воздержаться от шагов, которые могут привести к росту напряженности в двусторонних отношениях.

    В Польше официально признали День памяти о жертвах Волынской резни государственной датой, закрепив за ней особый статус. Инициатива исходила от Польской крестьянской партии и была поддержана почти единогласно.

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    5 июня 2025, 05:04 • Новости дня
    Аэропорт Калуги временно ввел ограничения на прием и выпуск рейсов

    Росавиация сообщила о временной приостановке авиарейсов в аэропорту Калуги

    Tекст: Ирма Каплан

    Аэропорт Калуги временно не принимает и не отправляет воздушные суда, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.

    «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга», – сказано  в сообщении.

    Как сообщил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов, ВСУ нашли новую тактику ударов БПЛА по России, поэтому в европейской части страны должны быть расположены дополнительные установки ПВО для защиты от налетов беспилотников Украины.

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    Владимир Путин в среду заявил, что киевский режим, совершивший подрывы мостов в Брянской и Курской областях, перерождается в террористическую организацию. В связи с этим президент усомнился в целесообразности переговоров на высшем уровне с киевскими властями. Эксперты отмечают, что после таких заявлений отношение к политическому руководству Украины возможно только как к террористам, а к их спонсорам – как к пособникам террористов. Подробности

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    СВО повысила мировую популярность российского оружия

    В мировой системе торговли оружием происходят существенные сдвиги – и тон этому процессу задают события в зоне спецоперации на Украине. Какие системы вооружений показали себя в зоне СВО в качестве наиболее эффективных и как это может повлиять на позиции России на мировом рынке оружия? Подробности

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    В США началась борьба за главный источник богатства XXI века

    Трамп в который уже раз резко раскритиковал главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Почему глава американского государства и человек, ответственный за эмиссию доллара, настолько ненавидят друг друга? На какие две части делятся элиты Америки и за что прямо сейчас между ними идет непримиримая война? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Украина решила, что у нее появился шанс

      «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

    • Новый президент Польши даст жару

      Президентом Польши избран представитель правоконсервативных сил Кароль Навроцкий. Он станет президентом, которого будут ненавидеть все соседи поляков.

    • Новые переговоры по Украине и атака БПЛА

      Очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины завершен. Есть некоторые итоги, но не такие, на которые рассчитывал Киев, организуя диверсии на железных дорогах и направляя рои беспилотников на стратегическую авиацию РФ.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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