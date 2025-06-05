Эксперты МАГАТЭ оказались на ЗАЭС во время атаки дронов ВСУ

Инспекторы МАГАТЭ находились на площадке ЗАЭС при ударе дронов ВСУ

Tекст: Денис Тельманов

Во время атаки украинских беспилотников на учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС эксперты Международного агентства по атомной энергии находились на территории самой станции, сообщает ТАСС. Директор по коммуникациям Евгения Яшина отметила, что дроны атаковали здание центра, где расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

По ее словам, инспекторы МАГАТЭ будут официально проинформированы о новых ударах по инфраструктуре ЗАЭС со стороны украинских военных. Представители станции подчеркнули, что в момент происшествия эксперты находились в непосредственной близости от атакованных объектов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе уникального тренажерного центра Запорожской АЭС неоднократно происходили атаки дронов ВСУ, но никто не пострадал.

Работа Запорожской АЭС продолжалась в штатном режиме, несмотря на перебои с энергоснабжением в Энергодаре из-за атак беспилотников ВСУ.

Радиционный фон на станции оставался в норме, несмотря на полное отключение электроснабжения в Запорожской области во время атаки.