Алсу впервые после скандала на шоу «Голос» показалась на публике

Певица Алсу впервые после победы ее дочери Микеллы на шоу «Голос. Дети» показалась на публике.

Алсу приняла участие в собрании Комиссии России по делам ЮНЕСКО, которое было посвящено 65-летию вступления России в организацию.

Фотографию с мероприятия в Instagram выложила певица Зара. На фото они позируют с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Ранее Первый канал сообщил о начале собственного расследования из-за скандальных результатов голосования на шоу «Голос. Дети». К проверке привлечена международная компания Group-IB – партнер Интерпола. Гендиректор компании рассказал, как будут проверять шоу.

Напомним, скандал в соцсетях разгорелся после того, как победу в шоу «Голос. Дети» одержала 10-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Зрители возмутились итогами, многие сочли результаты сфальсифицированными и начали собирать подписи за пересмотр финала проекта.

Продюсер Иосиф Пригожин объяснил газете ВЗГЛЯД победу дочери Алсу на шоу.