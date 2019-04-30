В Японии официально объявили об отречении императора

Официальное заявление императора Акихито зачитал в прямом эфире общественного телеканала NHK генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

«Его Величество в соответствии с положениями специального закона сегодня слагает свои полномочия», – цитирует сообщение ТАСС.

Премьер выразил императору Акихито и императрице Митико глубокую благодарность от имени народа.

Между тем президент России Владимир Путин также выразил признательность покидающему японский трон императору Японии Акихито. Соответствующая телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

«Хотел бы выразить искреннюю признательность за Ваше внимание к российско-японским отношениям, которые получили заметное развитие в годы Вашего пребывания на императорском престоле», – говорится в тексте обращения российского президента.

Путин отметил, что рассчитывает на дальнейшее укрепление взаимовыгодных связей между государствами.

«Желаю Вам и Вашим близким доброго здоровья, бодрости духа, благополучия и долголетия», – добавил Путин.

Напомним, что перед историческим шагом император доложил богам о готовности к отречению.

Императором он будет считаться до последнего мгновения 30 апреля. С наступлением 1 мая его сменит на престоле старший сын – 59-летний наследный принц Нарухито. В этот день новому монарху будут переданы императорские регалии – меч и священная яшма. Третья регалия, металлическое зеркало, хранится в храме Исэ в центре главного японского острова Хонсю, который считается местом мистического обитания богини Аматэрасу.

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