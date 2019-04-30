Император Японии доложил богам о готовности к отречению

Император Японии Акихито посетил три святилища, расположенные на территории дворцового комплекса в центре Токио, где символически доложил о своем уходе на покой верховной богине Солнца Аматэрасу, мифической прародительнице династии японских монархов, прежним императорам и богам синтоистского пантеона.

Во время посещения святилищ на территории дворцового комплекса в центре Токио Акихито по придворной моде раннего средневековья был в высокой старинной шапке и уникальном облачении, которое разрешено только монарху, передает ТАСС.

После Акихито моления совершил наследный принц Нарухито, который сменит императора на престоле.

Во второй половине дня по токийскому времени в самом престижном «Сосновом зале» дворца состоится официальная гражданская церемония с участием представителей трех ветвей власти – министров кабинета, руководителей обеих палат парламента, судей Верховного суда, а также глав органов местного самоуправления. На ней премьер-министр Синдзо Абэ зачитает заявление от имени граждан страны. Затем с последним обращением в качестве императора к народу обратится Акихито.

Императором он будет считаться до последнего мгновения 30 апреля. С наступлением 1 мая его сменит на престоле старший сын – 59-летний наследный принц Нарухито. В этот день новому монарху будут переданы императорские регалии – меч и священная яшма. Третья регалия, металлическое зеркало, хранится в храме Исэ в центре главного японского острова Хонсю, который считается местом мистического обитания богини Аматэрасу.

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