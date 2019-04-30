Продюсер Лободы отреагировала на информацию об иске к певице

Нателла Крапивина, продюсер Светланы Лободы, отреагировала на данные о том, что в Германии концертное агентство подало иск против певицы.

Крапивина написала в комментарии под своим постом в Instagram: «Ждем иск! Интересно на него посмотреть».

Также продюсер привела цитату из рассказа Редьярда Киплинга «Маугли»: «Нет на свете языка более ядовитого и колкого, чем тот, каким говорит Народ Джунглей, желая оскорбить и высказать презрение. Подумав немного, вы и сами поймете, отчего это так».

Она не уточнила, имеет ли это какое-либо отношение к иску, поданному к певице.

Ранее стало известно, что немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало в суд на певицу Светлану Лободу из-за срыва концертов в нескольких городах.