На Лободу подали в суд из-за нарушения графика концертов

Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало в суд на украинскую певицу Светлану Лободу из-за срыва концертов в нескольких городах, сообщил руководитель организации Максим Берин.

По словам истцов, певица нарушила график, в следствии чего организаторы были вынуждены переплачивать за аренду концертных площадок и автомобилей.

Организаторы концертов потребовали от Лободы возместить «причинение вреда деловой репутации и финансовые потери», однако точная сумма ущерба не указывается, передает РИА «Новости».

При этом представитель Лободы Дарья Бурлакова заявила, что ей ничего не известно об этой ситуации. «Мы не в курсе этой ситуации. Комментировать не будем», – подчеркнула Бурлакова.

На прошлой неделе Лобода сообщила, что организатор ее тура в странах Балтии якобы исчез с деньгами после концертов в Риге и Таллине. Несмотря на это певица приняла решение продолжить выступать в городах, намеченных в туре. В Вильнюсе, по утверждению артистки, оказалось, что организатор не оплатил площадку для концерта, из-за чего ей пришлось отменить оставшиеся концерты в Литве. Представители компании Euroshow Group, которая отвечала за организацию тура певицы в странах Балтии, опровергли ее обвинения в свой адрес.