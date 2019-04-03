Разбойное нападение со стрельбой произошло в центре Москвы

В центре Москвы водителя автомобиля обстреляли из травматического пистолета четверо неизвестных, после чего похитили его сумку и скрылись, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

«Около 18.00 на Устинской набережной четверо неизвестных мужчин выскочили из автомашины, выстрелили несколько раз в водителя автомобиля Renault, похитили из автомашины сумку и скрылись», – рассказали представители ведомства.

В настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Полиция устанавливает, какое содержимое было в похищенной сумке, передает ТАСС.

Сотрудники правоохранительных органов работают над задержанием преступников, проводится проверка обстоятельств инцидента.

Ранее в Москве ученики начальных классов устроили стрельбу из пневматического пистолета в школе.