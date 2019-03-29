Ученики начальных классов в Москве устроили стрельбу из пневматического пистолета

В московской школе №1367 на юго-востоке столицы 10-летний ученик принес пневматический пистолет и устроил стрельбу со своими одноклассниками.

Об инциденте рассказали родители школьников, передает ТАСС.

Взрослые полагают, что мальчик взял оружие у своих родителей. По словам собеседников агентства, дети сначала стреляли по коробкам из-под сока, после начали пальбу по мебели, прострелив стул, а затем стали бегать с пистолетом по школе. При этом отмечается, что учительница никак не отреагировала на происходящее, несмотря на то, что присутствовала при стрельбе, и только потом решила провести родительское собрание.

«Родители мальчика, который пронес пистолет в школу, не считают данный инцидент чрезвычайным происшествием и отказываются идти на собрание, заявив, что их ребенок ничего плохого не совершил», – сообщили информированные источники.

Первый замдиректора школы номер Александра Воронова от комментариев отказалась.

Ранее на Кубани школьник открыл стрельбу из пневматического пистолета по ученикам школы.

4 марта в саратовской школе во время урока ОБЖ произошел выстрел из пневматического оружия. Пострадавшим оказался ученик шестого класса, обратившийся за медпомощью. Сообщалось, что оружие находилось в школе и предназначалось для обучения детей. После инцидента в отношении учителя учителя ОБЖ возбудили уголовное дело.