После выстрела в школе завели дело на учителя ОБЖ

Следственный комитет в Саратове возбудил уголовное дело в отношении учителя ОБЖ, на уроке которого ученик ранил одноклассника из пневматического оружия.

«В отношении 48-летнего учителя средней общеобразовательной школы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей», – цитирует сообщение РИА «Новости». Учителю грозит до двух лет лишения свободы.

Как стало известно, 4 марта во время урока ОБЖ в школе произошел выстрел из пневматического оружия. Пострадавшим оказался ученик шестого класса, позже он обратился за медпомощью. По данным агентства, конфликта между учащимися не было, а само оружие находилось в школе и предназначалось для обучения детей.

Позже выяснилось, что ученики в присутствии учителя практиковали навыки стрельбы из пневматической винтовки, а один из них, нарушив технику безопасности, по неосторожности выстрелил в сторону другого. Отмечается, что учебная программа подобных занятий не предусматривает.

В СК уточнили, что 12-летний мальчик получил ранение в нижнюю челюсть, в больнице ему извлекли пулю.



В данный момент следователи допрашивают преподавателей и руководство школы. «С соблюдением норм действующего законодательства будут допрошены ученики класса, в котором пострадал ребенок. Изъята необходимая документация», – уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что сенатор Виктор Бондарев попросил министра просвещения вернуть в школу начальную военную подготовку.