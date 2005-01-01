Экс-главком ВКС пожаловался, что дети не умеют бросать гранаты

Бывший главнокомандующий ВКС России, сенатор Виктор Бондарев попросил министра просвещения Ольгу Васильеву вернуть в школу начальную военную подготовку, так как ребенок «боится автомата» и не знает, «как кидать гранату».

«Почему убрали НВП из школы? Это надо вводить сейчас. В армии срок службы сократили до одного года благодаря пацифистам. Ребенок боится автомата, ребенок не знает, что такое граната, как ее кидать. Разве это нормальное явление?» – заявил он на встрече с Васильевой.

Видео со встречи опубликовано на YouTube-канале Совета Федерации.

Он добавил, что страну не смогут защитить «пацифисты со стихотворениями или кисточкой в руках».

Васильева в ответ предложила ввести определенные разделы в дисциплине ОБЖ в старших классах.