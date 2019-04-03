Отменен бумажный СНИЛС

Бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) с указанием номера индивидуального лицевого счета заменили на электронные.

Теперь в России больше не будут печатать свидетельства на бумаге. Ранее выданные страховые свидетельства менять не потребуется, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).

Вновь зарегистрированным или застрахованным лицам будет оформляться лишь электронная версия документа.

Отмечается, что все изменения не скажутся на пенсионном обеспечении, а обычные справки с необходимой информацией будут выдавать в клиентской службе или управлении ПФР.

1 апреля президент Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении направлений использования информационной базы индивидуального учета, согласно которому ПФР откроет индивидуальный лицевой счет для каждого гражданина России.

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разработало законопроект о цифровом профиле россиян. Подразумевается, что сведения о гражданах и юридических лицах будут находиться в единой информационной системе государственных органов.