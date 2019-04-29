На Красной площади прошла первая ночная репетиция Парада Победы

В Москве завершилась первая ночная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в ходе которой по Красной площади торжественным маршем прошли 35 парадных расчетов, а также проехали свыше 130 единиц военной техники.

Возглавил механизированную колонну, по уже сложившейся традиции, бронетанковый символ Победы – танк Т-34-85. Вслед за ним по главной площади страны проследовали автомобили «Тигр-М», в том числе с боевым модулем «Арбалет», «Тигры» с противотанковым комплексом «Корнет-Д», а также защищенные автомобили «Тайфун-К». После БТР-82А на Красную площадь вышла новейшая гусеничная бронетехника – боевые машины пехоты «Курганец» и БМП-3, танки «Армата» и боевые машины поддержки танков «Терминатор», передает ТАСС.

Техника войск ПВО на репетиции парада была представлена зенитными ракетными комплексами «Тор-М2» и «Бук-М2», зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1» и пусковыми установками зенитной ракетной системы С-400.

Кроме того, по Красной площади прошли модернизированные танки Т-72Б3, новая бронетехника Воздушно-десантных войск – боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», самоходные артиллерийские установки «Мста-С», самоходные пусковые установки ракетного комплекса «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Смерч», бронетранспортеры «Бумеранг» и автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса стратегического назначения «Ярс».

Авиация Воздушно-космических сил России проведет репетицию над Москвой утром 4 мая.

В состав 35 парадных расчетов пешей колонны вошли офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских и нахимовского училищ Министерства обороны, участники всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», а также представители Росгвардии, МЧС и ФСБ.

Впервые парадные расчеты Рязанского ВВДКУ, 131-го парашютно-десантного полка и 2-й мотострелковой дивизии прошли маршем с новейшим автоматом АК-12 калибра 5,45 мм, принятым на вооружение в прошлом году.

Кроме того, впервые в пеший парадный расчет были включены батальон Московского университета МВД имени Кикотя, подразделение военнослужащих-женщин Военной академии Воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Жукова и парадный расчет кадетского корпуса Следственного комитета России имени Александра Невского. Также впервые в состав роты Почетного караула включен взвод военнослужащих-женщин.

Всего в тренировке приняли участие более 13 тыс. военнослужащих и свыше 130 единиц современного вооружения и военной техники.

Напомним, в понедельник Минобороны запустило уникальный мультимедийный проект о парадах, проводимых в городах России в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.