Минобороны запустило мультимедийный проект о парадах в честь Дня Победы

На интернет-портале Минобороны России опубликован уникальный мультимедийный проект о парадах, проводимых в городах России в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба ведомства.

В интерактивном разделе представлены сведения о последовательности прохождения пеших и механизированных колонн на Красной площади, порядке пролета авиации, о составе и количестве личного состава и военной техники на военных парадах, которые состоятся 9 мая в 29 городах России.

Кроме того, на интерактивной карте представлена информация о месте и времени артиллерийских салютов, которые состоятся по всей стране.

Пользователи также смогут узнать о ходе тренировок участников московского парада, которые проходили в подмосковном Алабино.

Помимо этого, на сайте представлены исторические фотографии парада на Красной площади в 1945 году.