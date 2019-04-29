Уволен глава американской тюрьмы на базе Гуантанамо

Глава американской тюрьмы Гуантанамо на Кубе контр-адмирал Джон Ринг уволен после специального расследования.

По информации телеканала CNN, Ринга освободили от должности в связи с потерей уверенности в его способности к управлению, передает ТАСС.

Как заявила официальная представительница Южного командования США Аманда Азубуике, увольнение произошло после расследования, которое началось в марте.

В январе 2018 года американский президент Дональд Трамп подписал указ, отменяющий постановление его предшественника Барака Обамы о закрытии Гуантанамо.

Тюрьма на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года. На данный момент там содержится 41 человек. Американский союз защиты гражданских свобод подсчитал, что содержание 41 узника в спецтюрьме обходится налогоплательщикам в 445 млн долларов в год.