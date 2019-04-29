В России началась двухдневная рабочая неделя

В Федеральной службе по труду и занятости объяснили, почему на этой неделе россияне будут отдыхать пять дней подряд.

В ведомстве сообщили: в связи с празднованием Дня весны и труда (1 мая) россияне будут отдыхать пять дней подряд: с 1 по 5 мая включительно, передает РИА «Новости».

«Рабочими днями на этой неделе будут 29 и 30 апреля», – сказали в пресс-службе Роструда.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что во вторник продолжительность рабочего дня сокращается на час, так как 30 апреля является предпраздничным днем.