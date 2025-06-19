Исламская идеология основана на еврейской и повторяет ее историческую схему. Мусульмане так же устремлены к концу истории, как и евреи. Вот только их эсхатология принципиально разная.2 комментария
Бишкек второй день подряд остался без электричества из-за массового отключения
Второй день перебоев с электроснабжением парализовал работу центра Бишкека
В Бишкеке уже второй день наблюдаются перебои с электроснабжением, из-за которых без света остаются больницы, учебные заведения и правительственные учреждения.
Жители Бишкека второй день подряд сталкиваются с массовыми отключениями электроэнергии, сообщает ТАСС.
В первой половине дня 19 июня почти во всех районах города были зафиксированы резкие скачки напряжения – в некоторых случаях до 400-480 вольт, после чего происходили кратковременные отключения электричества. В соцсетях жители публикуют фото- и видеозаписи с показаниями приборов в квартирах и домах.
В центральных районах города электроснабжение удалось восстановить за несколько минут, в других восстановление заняло от пяти до десяти минут.
Представитель ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» заявила: «Причина уточняется», энергетики пока не комментируют ситуацию подробно.
Это уже второй подобный инцидент за сутки. Накануне отключения затронули не только Бишкек, но и часть Чуйской области: без света остались школы, больницы, поликлиники и национальный парламент, который проводил заседание. Перебои с электричеством парализовали работу столовых, банков, банкоматов, а также вызвали сбои в подаче воды, поскольку насосные станции также зависят от электроснабжения.
Патрульная милиция была оперативно направлена на крупные перекрестки для предотвращения транспортных заторов. Официально энергетики объяснили произошедшее «техническими проблемами», не раскрывая деталей причин сбоя.
Киргизия уже несколько лет сталкивается с нехваткой генерирующих мощностей, несмотря на развитый гидроэнергетический потенциал. Для покрытия дефицита страна вынуждена импортировать электроэнергию из соседних государств, в том числе из России.
Напомни, накануне была названа причина масштабного энергетического сбоя в Испании и Португалии.