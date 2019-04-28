«Любовница Саакашвили» попала в аварию в Москве

В субботу вечером на Минском шоссе в Москве в ДТП попала Елена Бурчак, которую называют «украинской любовницей» экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщают СМИ.

Porsche Panamera с Еленой Бурчак за рулем столкнулся с Range Rover. Перед этим Бурчак, как утверждается, почувствовала себя плохо. Пострадал один человек, сообщает РЕН-ТВ.

С места аварии ее увез неизвестный человек на Maybach.

СМИ ранее сообщали, что Саакашвили познакомился с ней на закрытой вечеринке, после чего переписывался и летал с ней на отдых в Монако.