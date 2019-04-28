Украинские силовики нарушили перемирие в канун Пасхи

За минувшие сутки украинские силовики 10 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины) составило 10 раз», – передает его слова РИА «Новости».

Всего, как отмечают в ДНР, по территории республики было выпущено 18 мин калибром 120 миллиметров, также обстрелы велись из гранатометов и стрелкового оружия.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили о 13 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, в результате которых один военный якобы получил ранения.

В пятницу ВСУ также обстреляли район Донецкой фильтровальной станции.