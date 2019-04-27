Опубликованы результаты голосования на шоу «Голос. Дети»

На сайте Первого канала обнародован протокол голосования по шоу «Голос. Дети», в котором победила дочь певицы Алсу, об этом заявил гендиректор телеканала Константин Эрнст.

«Публикация итогового протокола – самый первый шаг, за которым последуют другие. Именно эти результаты мы получили 26 апреля в тот момент, когда были закрыты линии для голосования в финале шоу «Голос. Дети», – сказал Эрнст, передает ТАСС.

Он также отметил, что канал выяснит, «является ли это (победа дочери Алсу) следствием искренней реакции зрителей на выступления или произошло по иным причинам».

Результаты голосования доступны на сайте Первого канала.

Ранее в субботу Эрнст заявил, что телеканал разберется с ситуацией по голосованию в шоу.

В социальных сетях разгорелся скандал после того, как победу в шестом сезоне шоу «Голос. Дети» одержала 10-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Интернет-пользователи считают, что первое место досталось Микелле незаслуженно, а другие финалисты выступили лучше.

Первый канал пообещал пересчитать результаты голосования и снял с показа документальный фильм «Голос. На самой высокой ноте». Алсу и ее дочь на фоне потока критики от зрителей ограничили доступ к своим социальным сетям.