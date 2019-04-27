Путин раскрыл детали переговоров с Лукашенко по трубопроводу «Дружба»

Президент Владимир Путин подтвердил, что во время встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Пекине обсуждал вопрос поставки некачественной нефти на белорусские НПЗ. Глава государства подчеркнул, что будет проведено расследование с привлечением спецслужб, если корпоративного расследования будет недостаточно.

«Для того чтобы понять, что там произошло, нужно провести расследование. Прежде всего нужно провести расследование на уровне самой «Транснефти» и выявить место, откуда попало, по каким причинам, что попало», – приводит его слова ТАСС.

Путин отметил, что сейчас проводится такое расследование, но если внутрикорпоративного разбирательства будет недостаточно, российские власти проведут более тщательное, с помощью правоохранительных органов и специальных служб.

Ранее в субботу руководитель администрации главы Белоруссии Наталья Кочанова сообщила, что Путин и Лукашенко в пятницу в Пекине обсуждали вопрос поставки некачественной нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. «Президент России заверил, что этот вопрос будет самым серьезным образом расследован, будет дана принципиальная оценка произошедшему», – приводит ее слова БелТА.

В Минске выразили надежду, что «все вопросы будут урегулированы, исходя из заверений президента России».

Напомним, 19 апреля Белоруссия заявила об ухудшении качества нефти, поступающей из России. После этого Варшава уведомила Минск об отказе принимать нефть и транзит через Белоруссию в Европу был остановлен.

Сообщалось, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» произошло намеренно.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала версию диверсии против качества российской нефти.