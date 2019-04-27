Вашингтону не понравилось решение ВТО по спору России с Украиной

США считают, что решение ВТО по спору России и Украины о транзите товаров «имеет серьезные недостатки», сообщают источники.

Белый дом уже заявлял, что у ВТО нет полномочий для принятия решений по данному вопросу. Теперь в американской администрации называют постановление ВТО «неубедительным» и «проблематичным по системным причинам», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

США считают, что ВТО не в полной мере проанализировала аргументы Москвы, согласно которым задействование исключения по вопросам национальной безопасности было самостоятельным.

При этом Вашингтон согласился с мнением России о том, что ВТО не должна была выпускать постановление и вместо этого лишь отметить, что было применено исключение по вопросам национальной безопасности.

Напомним, ВТО приняла сторону России в споре с Украиной о транзите.

Орган по разрешению споров ВТО признал правомерным ограничение Россией транзита украинской продукции; решение вступило в силу.