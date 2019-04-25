Зеленский нашел скрытые мотивы в подсчете голосов на выборах

Набравший большинство голосов на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, что ЦИК намеренно затягивает официальное объявление результатов.

«Сейчас происходят очень смешные вещи: ЦИК затягивает официальное объявление результатов. Почему? Чтобы Верховная рада могла затягивать дату назначения инаугурации, чтобы инаугурация была после 27 мая, чтобы у президента не было даже возможности думать про роспуск Рады», – сообщил Зеленский в соцсетях, передает ТАСС.

Напомним, 21 апреля прошел второй тур выборов президента Украины. По данным ЦИК, Зеленский победил, набрав рекордные 73,22% голосов.

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25 апреля Верховная рада приняла закон об исключительности украинского языка. Зеленский раскритиковал его и пообещал, что после вступления в должность он проверит, соответствует ли закон конституции.