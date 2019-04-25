Вышедший из «школы губернаторов» глава Алтая объявил кадровый конкурс

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин, закончивший программу развития управленческого кадрового резерва, на заседании регионального правительства в четверг, 25 апреля, объявил о подготовке кадрового конкурса на республиканском уровне.

«На федеральном уровне в течение нескольких лет успешно работает программа по формированию кадрового резерва президента Российской Федерации. Я и сам стал выпускником второго потока», – сообщил Хорохордин в своем Instagram.

Оператором проекта выступит Высшая школа государственного управления, которая, как отметил Хорохордин, «готовит специалистов высочайшего уровня».

Глава Алтая пообещал, что «процесс будет вестись абсолютно открыто, по понятным правилам». «Сейчас мы эти правила разрабатываем, чтобы определиться, будет ли это конкурс или отбор на основании других определенных критериев. Обязательно сообщу все подробности позже. Всех желающих приглашаю присоединиться к работе!» – сообщил Олег Хорохордин.

«Программа была насыщенная – лекции по госуправлению, технологиям, кризисным ситуациям, психологии, выездные сессии в российских регионах и Сингапуре! И главное даже не то, что в руках долгожданный диплом, а то, что уже сейчас при вашей поддержке я могу применить полученные знания в своей работе в Республике Алтай», – отметил глава региона.

20 марта президент Владимир Путин принял отставку главы Республики Алтай Александра Бердникова и назначил 46-летнего Хорохордина врио губернатора.

17 апреля Олег Хорохордин в числе других выпускников второго потока «школы губернаторов» принял участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным, напоминает ИА Regnum.

«За последнее время мы выстроили целую систему подготовки молодых, подающих надежды, но уже опытных и талантливых управленцев, и это очень сказывается на движении кадров позитивно, на формировании различного уровня команд и региональных, и федеральных. Меня это очень радует», – говорил тогда Путин.

Программа подготовки резерва для выдвижения на государственные должности регионального и федерального уровней была запущена по инициативе президента России в 2017 году. Первый выпуск слушателей состоялся в апреле 2018 года, в их числе – новые губернаторы регионов России: Глеб Никитин (Нижегородская область), Дмитрий Азаров (Самарская область), Андрей Травников (Новосибирская область), Андрей Клычков (Омская область), Александр Бурков (Омская область), Станислав Воскресенский (Ивановская область) и Александр Цыбульский (Ненецкий автономный округ). Выпускником первого потомка также стал замминистра строительства Андрей Чибис, который в марте 2019 года возглавил Мурманскую область.

Второй поток программы стартовал в июне 2018 года. Уже в процессе обучения четыре участника были назначены врио губернаторов: вице-президент Сбербанка Игорь Артамонов (Липецкая область), руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт (Курская область), замгубернатора Тюменской области Вадим Шумков (Курганская область) и глава ГЛОНАСС Олег Хорохордин (Республика Алтай).

Региональные программы по аналогии со «школой губернаторов» и всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» уже запущены в ряде регионов России. Конкурсы прошли в Нижегородской области, Республике Дагестан, Самарской области и т. д. В Сахалинской области формирование новой команды тоже ведется на конкурсной основе, аналогичный проект реализуется в Республике Коми и др.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о «школе губернаторов» – специальной программе обучения для будущих управленцев.

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