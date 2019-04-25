Вышедший из «школы губернаторов» глава Алтая объявил кадровый конкурс

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25 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 14:28  |  vz.ru
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Поиски дешевого газа вернут Украину в Россию

Украинцы платят за газ уже больше, чем само государство - за его импортФото: Александр Демьянчук/РИА Новости
Украинское правительство потребовало от местного газового монополиста «Нафтогаза» искать дешевый газ по всему миру – с тем, чтобы снизить цену топлива для населения. Каким способом и по какой цене сейчас получают газ жители Украины? А главное – куда заведет Украину эта кругосветная газовая экспедиция?  Подробности...
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Приведет ли российское гражданство для Донбасса к разрыву с остальной Украиной

В Донбассе теперь будут жить миллионы новых граждан РоссииФото: Алексей Филиппов/РИАНовости
Произошло то, чего давно ждали миллионы людей как в Донбассе, так и в России. Владимир Путин давно уже дал жителям республик гарантии безопасности, взяв их под свою защиту. Теперь же к ней добавляется и наделение их статусом граждан России. Почему это произошло именно сейчас и какой сигнал тем самым Россия посылает Западу? Подробности...
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Трагедия французов напомнила о принадлежности России к Европе

Когда о помощи Нотр-Даму заявил президент России, он сделал это в формате делового предложенияФото: Francisco Seco/AP/ТАСС
Социологи решили выяснить, как граждане России восприняли пожар, чуть было не уничтоживший собор Парижской Богоматери. Результаты достаточно неожиданные: несмотря на разницу в мировоззрении, геополитическое противостояние и груз исторических обид, тех, кто призывает помочь Франции, больше, чем тех, кто хочет остаться в стороне. Но почему? Подробности...
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Западные СМИ: Кремль не позволил Зеленскому сделать шаг навстречу

«Россия не собирается облегать жизнь новоизбранному президенту Украины», – пишут западные СМИФото: Kremlin Pool/Global Look Press, Zuma\TACC
«Россия адресовала новому президенту Украины странный приветственный подарок», – пишет французская пресса, реагируя на решение Владимира Путина предоставить жителям ДНР и ЛНР возможность получить российские паспорта. Другие западные СМИ и вовсе считают, что Россия тем самым испытывает и проверяет готовность Владимира Зеленского к компромиссу по Донбассу.  Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Украинцам ждать чуда от еврея как-то логичнее

Антон Крылов, журналист
Украинцы хотят чуда, и им совершенно безразлично, представитель какой нации им это чудо подарит. Они согласны даже на русского, если он примет указанные выше правила игры: ненависть к России, «украинский Крым» и мова. Подробности...
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Клоунада – сильнейший механизм уничтожения власти

Дмитрий Юрьев, политолог
У нас – если кроме шуток – на Зеленского похож разве что Слепаков. Он популярен и ловко шутит про политику. Но вот незадача – в инстаграме у него около миллиона подписчиков. А у Ольги Бузовой – около 15 миллионов. Подробности...
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Россия приняла историческое решение для Донбасса

Андрей Бабицкий, журналист
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            Вышедший из «школы губернаторов» глава Алтая объявил кадровый конкурс

            25 апреля 2019, 13:39

            Текст: Ольга Никитина

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            Глава Республики Алтай Олег Хорохордин, закончивший программу развития управленческого кадрового резерва, на заседании регионального правительства в четверг, 25 апреля, объявил о подготовке кадрового конкурса на республиканском уровне.

            «На федеральном уровне в течение нескольких лет успешно работает программа по формированию кадрового резерва президента Российской Федерации. Я и сам стал выпускником второго потока», – сообщил Хорохордин в своем Instagram.

            Оператором проекта выступит Высшая школа государственного управления, которая, как отметил Хорохордин, «готовит специалистов высочайшего уровня».

            Глава Алтая пообещал, что «процесс будет вестись абсолютно открыто, по понятным правилам». «Сейчас мы эти правила разрабатываем, чтобы определиться, будет ли это конкурс или отбор на основании других определенных критериев. Обязательно сообщу все подробности позже. Всех желающих приглашаю присоединиться к работе!» – сообщил Олег Хорохордин.

            «Программа была насыщенная – лекции по госуправлению, технологиям, кризисным ситуациям, психологии, выездные сессии в российских регионах и Сингапуре! И главное даже не то, что в руках долгожданный диплом, а то, что уже сейчас при вашей поддержке я могу применить полученные знания в своей работе в Республике Алтай», – отметил глава региона.

            20 марта президент Владимир Путин принял отставку главы Республики Алтай Александра Бердникова и назначил 46-летнего Хорохордина врио губернатора.

            17 апреля Олег Хорохордин в числе других выпускников второго потока «школы губернаторов» принял участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным, напоминает ИА Regnum.

            «За последнее время мы выстроили целую систему подготовки молодых, подающих надежды, но уже опытных и талантливых управленцев, и это очень сказывается на движении кадров позитивно, на формировании различного уровня команд и региональных, и федеральных. Меня это очень радует», – говорил тогда Путин.

            Программа подготовки резерва для выдвижения на государственные должности регионального и федерального уровней была запущена по инициативе президента России в 2017 году. Первый выпуск слушателей состоялся в апреле 2018 года, в их числе – новые губернаторы регионов России: Глеб Никитин (Нижегородская область), Дмитрий Азаров (Самарская область), Андрей Травников (Новосибирская область), Андрей Клычков (Омская область), Александр Бурков (Омская область), Станислав Воскресенский (Ивановская область) и Александр Цыбульский (Ненецкий автономный округ). Выпускником первого потомка также стал замминистра строительства Андрей Чибис, который в марте 2019 года возглавил Мурманскую область.

            Второй поток программы стартовал в июне 2018 года. Уже в процессе обучения четыре участника были назначены врио губернаторов: вице-президент Сбербанка Игорь Артамонов (Липецкая область), руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт (Курская область), замгубернатора Тюменской области Вадим Шумков (Курганская область) и глава ГЛОНАСС Олег Хорохордин (Республика Алтай).

            Региональные программы по аналогии со «школой губернаторов» и всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» уже запущены в ряде регионов России. Конкурсы прошли в Нижегородской области, Республике Дагестан, Самарской области и т. д. В Сахалинской области формирование новой команды тоже ведется на конкурсной основе, аналогичный проект реализуется в Республике Коми и др.

            Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о «школе губернаторов» – специальной программе обучения для будущих управленцев.

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