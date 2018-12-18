Новые главы регионов вышли из одной школы

На этой неделе несколько российских регионов получили новых руководителей. Кремль выстраивает долгосрочную политику по обновлению и подготовке кадров. Для будущих управленцев созданы специальные программы обучения - «школа губернаторов», слушатели которой призваны заменить в том числе и тех глав регионов, чья карьера оказалась «на финише».

В России прошла серия отставок региональных руководителей. За два дня свои посты покинули: губернатор Челябинской области Борис Дубровский, глава Республики Алтай Александр Бердников и руководитель Калмыкии Алексей Орлов.

Бердников, уходя в отставку, признал: хотя многое удалось сделать, но остались и нерешенные проблемы, и «для их решения требуются новые силы, новые современные подходы». Дубровский упомянул новые цели и задачи, которые стоят перед регионом.

Бывший глава Калмыкии Орлов, в свою очередь подчеркнул – произошедшее является частью масштабного обновления управленческих кадров, которое инициировал президент Владимир Путин. «Я убежден, что курс, взятый президентом нашей страны абсолютно правильный и эффективный, приведет к прорыву в развитии регионов и страны», – написал Орлов в Facebook.

Налицо не только обновление, но и омоложение регионального руководства. Врио губернатора Челябинской области назначен 46-летний Алексей Текслер, столько же – Олегу Хорохордину, возглавившему Алтай. Новым руководителем Калмыкии в ранге врио назначен 38-летний Бату Хасиков. «Думаю, что стремление и умение достигать своих целей, невзирая на трудности, мне пригодится», – сказал Хасиков в интервью газете ВЗГЛЯД.

У трех управленцев, на первый взгляд, разный бэкграунд. Хасиков – известный спортсмен, шестикратный чемпион мира по кикбоксингу, и одновременно – общественный деятель, бывший сенатор от Калмыкии. Текслер – специалист с большим опытом работы в металлургии, работал в «Норильском никеле», был сити-менеджером Норильска, к моменту назначения врио губернатора – первый замглавы Минэнерго России. Хорохордин работал и в бизнесе и, впоследствии, на госслужбе, в том числе на федеральном уровне – в управлении администрации президента по внутренней политике, в аппарате правительства. До назначения врио главы Горного Алтая занимал пост председателя некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» и был замруководителя секретариата вице-премьера Максима Акимова.

Но у новых руководителей есть и общая черта. Текслер был слушателем первого потока программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС, которую уже окрестили «школой губернаторов». Хорохордин – участник второго потока той же программы. Хасиков учился в аспирантуре Академии госслужбы, защитил диссертацию и получил степень кандидата политических наук в РАНХиГС.

Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев считает неслучайным тот факт, что волна назначений в регионах пришлась на весну.

«В марте-апреле новый человек еще может войти в курс дела, встроиться в работу. Примерно за три месяца можно начать предвыборную кампанию, провести ее и нормально победить в сентябре, – заявил политолог. –

Поэтому апрель – это крайний срок, когда есть возможность спокойно назначить врио губернатора».

«Прошлой осенью был ряд регионов, по поводу которых было абсолютно понятно, что глав надо заменять. Поэтому мы тогда увидели большое количество отставок. Люди не выполняли социально-экономические планы и с рейтингом у них было плохо», – сказал газете ВЗГЛЯД Матвейчев.

Кроме того, ряд других глав регионов осенью условно относились к промежуточной «желтой» зоне, добавил эксперт. «У этих губернаторов был шанс исправить ситуацию до крайнего срока. То есть: если вы до апреля исправите ситуацию, и все станет получше, то у вас появятся шансы остаться. Ряд губернаторов этот шанс использовал, а ряд потратил время впустую, они даже ухудшили свои показатели – вот их карьера сейчас и оказалась, образно говоря, на финише», – подчеркнул Матвейчев.

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Президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев, комментируя назначение Алексея Текслера, отметил : «Есть кадровая политика Кремля, которая состоит в том, что на высшие государственные посты назначаются люди, прошедшие различные управленческие практики – работавшие в исполнительной власти, законодательной власти, крупных корпорациях. Текслер – пример такого управленца».

Директор научно-исследовательского центра «Особое мнение» Екатерина Курбангалеева также особо выделила фигуру Текслера, отметив, что позиция первого замглавы Минэнерго – это позиция, позволяющая наработать и продемонстрировать навыки решения самых разных сложных вопросов.

«На руководящие должности в регионах продолжают приходить люди с федеральным управленческим бэкграундом, – как с точки зрения образования, так и с точки зрения предыдущей карьеры», – сказала она газете ВЗГЛЯД.

А проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров напомнил не без гордости:

на данный момент назначено уже 17 губернаторов – выпускников программы управленческого резерва,

хотя цель подготовки именно губернаторов в программе не стояла. «Мы рады тому, что наши выпускники получают такие высокие назначения, и искренне желаем им успехов», – признался Комиссаров.

«Наша задача – готовить управленцев высокого уровня, которые могут быть востребованы на разных должностях и позициях», – поделился он с газетой ВЗГЛЯД и добавил, что

«выстраивание долгосрочной политики по обновлению и подготовке кадров – это серьезная стратегическая задача, поставленная президентом».

Глава Роспатриотцентра Ксения Разуваева, которая училась вместе с Хорохординым в «школе» управленческого резерва РАНХиГС, характеризует нового главу Алтая как «чиновника с человеческим лицом».

«Он совмещает в себе уникальные качества: с одной стороны, имеет колоссальный опыт работы на госслужбе, очень профессиональный и системный человек. С другой стороны, он по-человечески приятный, открытый, командный и отзывчивый», – сказал Ксения Разуваева газете ВЗГЛЯД, отметив также и прекрасное чувство юмора Хорохордина.

В рамках регионального модуля образовательной программы управленческого резерва РАНХиГС, Разуваева и будущий врио губернатора Хорохордин получили задание отправиться в регион для решения местных задач.

«У нас было очень непростое задание – в команде из 7-10 человек мы занимались улучшением системы здравоохранения в одном из регионов. За несколько дней мы должны был полностью проанализировать ситуацию и предложить конкретные решения руководителю региона. Хорохордин был лидером нашей небольшой команды», – вспоминает Разуваева.

Они вместе работали с представителями региона в сфере здравоохранения, начиная от работы с кадрами: собеседований, оценки человеческого потенциала, заканчивая управленческими решениями, которые будут применимы в регионе, вспоминает глава Роспатриотцентра.

Кстати, все недавно назначенные врио – это люди, которые прошли кадровые школы по типу РАНХиГС, напоминает Алексей Комиссаров. «В любом случае все прошли тестирование, всякие стресс-тесты, всю объективную линейку, через которую у нас проходят кандидаты в губернаторы», – отметил проректор РАНХиГС.