Единый день голосования наконец-то закончился

«2018 год дал понять, что в стране политическая жизнь кипит, она не поддаётся втискиванию в какие-либо рамки и методички. И это хорошо», – заявила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Фёдорова на заседании клуба «Экспертный взгляд». В стенах клуба политологи федерального уровня подвели итоги бурной избирательной кампании в регионах России.

Во вторник Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) совместно с газетой ВЗГЛЯД провели заседание клуба «Экспертный взгляд». Темой заседания стало подведение итогов затянувшегося в этом году Единого дня голосования, а в роли модератора выступил заместитель генерального директора газеты Михаил Ковалёв.

ЕДГ-2018 действительно оказался растянутым во времени и пространстве: по традиции начавшись 9 сентября – он завершился 16 декабря лишь после того, как Приморье избрало себе нового руководителя. Напомним, в этом электорально непростом регионе с солидным перевесом на выборах победил Олег Кожемяко, набрав 61,88% голосов.

Каковы же главные тренды уходящего года и как должен выглядеть образ идеального губернатора 2018-2019 годов? По мнению руководителя экспертного совета ЭИСИ Глеба Кузнецова, есть 5 базовых трендов того, каким должен быть успешный глава региона.

Во-первых, «он должен быть заботливым и отзывчивым, ставить на первое место социальные вопросы и качество жизни людей в регионе». Во-вторых – близким и понятным. «Губернатор должен встречаться с людьми и ловить реальные настроения «на земле», – сказал Кузнецов, приведя в пример Олега Кожемяко, который встретился с 50000 жителей региона.

В-третьих, региональный лидер должен быть «результативным и эффективным». «Ищите решения. Покажите конкретный результат. Расскажите о предпринятых мерах и полученном эффекте, как делал тот же Олег Кожемяко в еженедельной передаче или Михаил Развожаев каждый день. – призывает Кузнецов. – Помните! Результат – это не круглая скучная цифра в годовом отчете о деятельности правительства. А совершенное дело, измененная судьба».

В-четвёртых, губернатор должен быть защитником и лоббистом интересов вверенного ему региона. По словам политолога, глава субъекта «должен выстроить отношения с федеральным центром не как исполнитель, а как защитник и представитель региона».

И, наконец, в-пятых, губернатор не должен быть нейтральным по отношению к происходящему вокруг него. «Не расслабляйтесь. Губернаторы «ни рыба, ни мясо» выходят из моды», – резюмировал Кузнецов.

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В свою очередь директор Центра политического анализа, политолог Павел Данилин, подводя итоги кампании в Приморье, сделал акцент на факторах , которые помогли Олегу Кожемяко победить.

«На эти выборы в Приморье пришло гораздо больше людей, чем на первый и второй тур предшествующих выборов. Люди массово проголосовали за кандидата от власти, дав ему более 60%», – сказал эксперт.

«Вообще число голосов, которые получил Кожемяко, примерно соответствует числу избирателей, которые пришли на первый тур. При этом мы не должны закрывать глаза на то, что Приморье является одним из самых протестных регионов, где результаты той же «Единой России» всегда были наименее высокими и где всегда были высокие результаты кандидата от ЛДПР, КПРФ», – напомнил Данилин.

«Но местные жители посмотрели на Хакасию – их это не устроило, им нужен специалист и профессионал. Потому приморцы выбрали стабильность в лице Кожемяко – и он им даст эту стабильность. Тем более, что он был позитивно принят Москвой. После победы Кожемяко можно сказать, что приморская фронда осталась в прошлом. Выбор приморцев стал обоснованным, логичным и объективным», – резюмировал Данилин.

Позитивные качества Кожемяко отметил и директор Института политической социологии, политолог Вячеслав Смирнов.

«Кожемяко свой, приморский, знает проблематику, и в отличие от Тарасенко – он не боялся ходить в народ и ездить по районам, чем вызывал панику у местных властей, так как они опасались, что простые граждане будут жаловаться на них лично Кожемяко», – рассказал Смирнов.

Политолог напомнил, что Кожемяко провёл огромное количество встреч и конкретно решил те вопросы, которые считались фантастическими, а именно: отмена кнопки ГЛОНАСС, которая стоила примерно 500 долларов, и никто не верил, что её отменят; это решение вопроса с приморской рыбы, о чём особо переживали пенсионеры, заинтересованные в возможности покупать обычную дешёвую рыбу с большим ассортиментом, и торговые сети были принуждены к тому, чтобы цены на рыбу снизились, она стала доступной.

«Кожемяко показал, как губернатор может решать вопросы и люди почувствовали заботу.

И нельзя забывать о переносе столицы из Хабаровска во Владивосток, что тоже важно», – пояснил Смирнов.

По словам эксперта, местные жители считают, что жизнь в России начинается с Приморья. «Они говорят: если до Приморья финансирование не дошло – значит по всей России такие же проблемы, а если дошло – значит жизнь в России зашевелилась», – резюмировал Смирнов.

Также участники мероприятия отметили прогресс в организации избирательного процесса в плане чистоты и прозрачности выборов.

Так, директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты Максим Григорьев особо выделил работу наблюдательного информационного центра при ОП.

«На этих выборах, в отличие от предыдущих, у нас работала общественная палата Приморского края, так как в регионе успели принять закон, позволяющий наблюдателям от ОП присутствовать на каждом участке. Таким образом примерно 1500 человек работали, и у нас была возможность проверить каждый поступающий сигнал посредством связи с человеком, который находится на избирательном участке», – пояснил Григорьев.

«Нарушений практически не было, и в этом плане мы видим эталонность кампании. Даже дебаты между кандидатами прошли достаточно корректно в сравнении с другими регионами», – подчеркнул Григорьев и добавил, система общественных палат внесла большой вклад в прозрачность выборов.

Перейдя к обсуждению итогов кампании в целом, эксперты отметили, что губернаторы могут работать эффективнее, если не будут скованы избыточном бюрократизмом.

«Урок этой кампании таков, что мы должны дебюрократизироваться. И Кожемяко показал отличный пример: если нужно срочно что-то решить – это решается за 5 минут. Если это хорошее дело – то он решал задачу напролом, без всяких процедур и лишней бюрократии», – заявил член экспертного совета Экспертного института социальных исследований Олег Матвейчев.

«Любой наш губернатор может быть таким же эффективным, как и Кожемяко, если его руки и ноги не будут опутаны огромным количеством бюрократических процедур. И главный мой вывод заключается в том, что нам пора кончать с бюрократическим угаром», – резюмировал Матвейчев.

Политологи отмечают, что политики столкнулась не только с внутренними проблемами, – Россия оказалась затронута волной популизма, захлестнувшей и другие страны. По мнению руководителя Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерины Соколовой,

«в Приморье мы увидели там высокую протестную активность, мы увидели определенный подрыв доверия, нарушение договора власти и общества».

«В итоге власть показала в этой кампании, что этой волне можно успешно противостоять, базируясь на двух основных вещах – это открытость, работа с общественными настроениями, личный контакт с избирателями, и это эффективность в ежедневном решении вопросов качества их жизни», – сказала Соколова.

По итогам ЕДГ-2018 пришлось пересматривать свои подходы в работе не только губернаторам, но и политологам.

Отвечая на вопрос о том, к чему именно экспертной среде следует привыкать по итогам ЕДГ-2018, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев заявил, что поток исходящей информации стал ещё более мощным из-за цифровых технологий и нам стоит привыкать к тому, что на региональном уровне появляются серьёзные эксперты-блогеры, на мнение которых ориентируются избиратели.

«Класс экспертов расширился. Если раньше лидер общественного мнения писал в районную газету, то теперь он продолжает писать туда же, но у него может быть сильный аккаунт в соцсетях, на который подписываются и местные жители, и даже из Москвы читают», – пояснил Алиев.

«То есть, экспертная среда увеличивается, а вместе с ней увеличивается межэкспертная коммуникация.

С другой стороны, мы наблюдаем увеличение количества шарлатанов и «продавцов нестабильности», которые пытаются в своих целях использовать фейки и недостоверные инсайды.

Это тоже нужно учитывать и бороться с этим экспертному сообществу», – сказал Алиев.

Резюмируя сказанное коллегами, вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова отметила, что минувший год, прежде всего, научил экспертную среди «ничему не удивляться».

«Некоторые говорят, будто бы власть задушила в стране всю политическую жизнь и у нас всё происходит по сценарию или какой-то методичке, но это не так», – сказала Фёдорова, добавив, что «мы увидели истории в регионах, которые развиваются по разным сценариям и у нас абсолютно нет какой-то определённости и предсказуемости».

«2018 год дал понять, что в стране политическая жизнь кипит, она не поддаётся втискиванию в какие-либо рамки и методички. И это хорошо», – подчеркнула политолог.

«Также создаётся ощущение того, что в стране изменился политический ритм. Заканчивается декабрь – а мы с вами обсуждаем ЕДГ, хотя по идее должны обсуждать другие вещи. Но вот пройдут праздники – и мы начнём думать о том, что скоро выборы в нескольких субъектах, выборы в Мосгордуму и так далее. Такое ощущение, что политический процесс идёт бесконечно и без пауз», – резюмировала Фёдорова.