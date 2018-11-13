Медведев разрешил ввозить праворульные машины без ГЛОНАСС

Премьер Дмитрий Медведев утвердил временный порядок ввоза в Россию праворульных подержанных иномарок для жителей Дальневосточного федерального округа, разрешив ввозить в течение года один автомобиль без установки на него системы ЭРА-ГЛОНАСС.

«Утвердил временный порядок ввоза на территорию России подержанных праворульных автомобилей для жителей ДФО. В течение года можно будет ввозить одно транспортное средство без установки на него аппаратуры системы ЭРА-ГЛОНАСС», – сообщил он в своем Twitter.

Напомним, на прошлой неделе Медведев согласился с предложением врио губернатора Приморья и вице-премьера Юрия Трутнева о необходимости разобраться с проблемой установки системы аварийного оповещения ГЛОНАСС на подержанные праворульные автомобили. Премьер тогда согласился, что эффект из-за невозможности интегрировать систему в машину не достигается, но люди за это платят.

Кожемяко сообщал, что ожидает временного разрешения на ввоз праворульных авто без системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Вопрос поднят еще и в связи с удорожанием затрат на установку систем ГЛОНАСС с 1 апреля 2018 года с 28 до 33 тыс. рублей.

Согласно техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», который действует с 2017 года, на все вновь выпускаемые, а также ввозимые в Россию автомобили должна устанавливаться система ЭРА-ГЛОНАСС. В Приморье из-за этого выросла стоимость подержанных автомобилей, которые ввозятся из Японии.