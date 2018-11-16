Кожемяко попросил включить Приморье в проект по бесплатному обеспечению лекарствами детей

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко попросил включить регион в пилотный проект по бесплатному обеспечению лекарствами детей; с соответствующей просьбой он обратился в пятницу к председателю правительства Дмитрию Медведеву в ходе встречи во Владивостоке.

«Знаю, что в правительстве сегодня готовится решение о включении нескольких регионов в пилотный проект по бесплатному обеспечению лекарствами детей. Хотелось бы попросить вас, чтобы Приморье с учетом большой потребности, важности этого, большого количества детей было включено в этот пилотный проект по обеспечению бесплатными лекарствами детей», – передает ТАСС слова Кожемяко.

В ответ премьер предложил врио губернатора подготовить необходимые документы для участия в данном проекте.

Кожемяко пояснил, что участие в пилотном проекте предполагает изменение формы обеспечения лекарственными препаратами детей на территории края. Планируется, что «лекарства будут получать бесплатно в аптеках те, кто в них нуждается».

Он добавил, что «после принятия ряда законов мы перешли на монетизацию, когда граждане получали среднюю стоимость, около 800 рублей, на лекарственное обеспечение и не всегда могли (лекарства) приобрести».

Подчеркивается, что участие в проекте позволит значительно улучшить обеспечение детей необходимыми препаратами.

Сообщается также, что Медведев согласился с предложением врио губернатора Приморья и вице-премьера Юрия Трутнева о необходимости разобраться с проблемой установки системы аварийного оповещения ГЛОНАСС на подержанные праворульные автомобили.

Премьер подчеркнул, что не может не согласиться: для эффективной работы ГЛОНАСС нужно, чтобы «она была интегрирована в мозги автомобиля, то есть вся электроника подчинялась вот этому оборудованию».

«Проблема есть, не очень понятно за что люди платят, я имею в виду установку, если эффект не достигается. Давайте еще раз проанализируем, и, в целом, можно подумать о порядке, временном, я подчеркиваю, порядке ввоза такого рода автомобилей, посмотреть на то, как эти процессы пойдут, и здесь, в Приморье, и на территории Дальневосточного федерального округа. Пусть временный порядок будет подготовлен, посмотрим как он будет работать, я поручение по вашему обращению дам», – добавил он.

После встречи Кожемяко сказал, он ожидает введение временного прядка ввоза праворульных авто, по которому разрешается не устанавливать систему ЭРА-ГЛОНАСС, уже в ближайшие дни. Тогда «гражданам будет предоставлено право самим выбирать необходимость установки этого прибора или же оставаться без него».

В середине октября на встрече с вице-премьером Юрием Трутневым Кожемяко заявлял, что в данный момент жители Приморья вынуждены нести дополнительные расходы, так как затраты на установку систем ГЛОНАСС с 1 апреля 2018 года подорожали с 28 до 33 тыс. рублей.

Тогда же он заявлял о намерении отменить установку кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС» в подержанных автомобилях, так как эта система в Приморье показала свою бесполезность. Глава края обещал на федеральном уровне поставить вопрос о необходимости установки ее на все автомобили в регионе.

Согласно техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», который действует с 2017 года, на все вновь выпускаемые, а также ввозимые в Россию автомобили должна устанавливаться система «ЭРА-ГЛОНАСС».

В Приморье это привело к росту стоимости подержанных автомобилей, ввозимых из Японии, и конфликтам оборудования, которое не всегда работает корректно, а порой и не работает вовсе.

Ранее Трутнев на совещании во Владивостоке также заявил, что жители Приморского края должны сами решать, стоит ли устанавливать систему на привезенные праворульные иномарки.