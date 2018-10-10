Как Олег Кожемяко идет на выборы «с открытым забралом»

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16 октября, вторник  |  Последнее обновление — 22:28  |  vz.ru
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Андрей Безруков: Россия может быть мировым лидером справедливости

«Придет новое поколение, для которого холодная война – это история», – верит политолог Андрей БезруковФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Что делает в Сирии российский морской спецназ

Экипировка бойцов морского спецназа всегда была полностью отечественной и только недавно начала пополняться иностранными образцамиФото: из личного архива автора
В Сирии замечены теперь не только российские летчики, военные советники и разведчики. Как утверждает западная пресса, на восточном побережье Средиземного моря проводили учения даже российские боевые пловцы. Что это за сверхсекретные подразделения, как они возникли, какие задачи выполняли в советское время и за что отвечают сегодня? А главное, зачем они оказались в Сирии? Подробности...
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Почему Россия должна требовать компенсации от Эстонии

Эстония была одной из самых богатых советских республик – в том числе благодаря дотациям из центраФото: А. Варфоломеев/РИА «Новости»
Всего лишь чуть больше миллиарда евро – такую сумму «ущерба от советской оккупации» подсчитали в эстонском правительстве. Упомянуты и чисто анекдотические категории «ущерба» – например, за доставку в ЭССР «много рабочей силы». Зачем в странах Прибалтики вообще составляют подобные документы, ведь Россия никогда не признает их справедливость? Подробности...
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Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

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На материале «Мумий Тролля» нужно защищать диссертации

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Православные в этом конфликте именно мы

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          Как Олег Кожемяко идет на выборы «с открытым забралом»

          Приморцу Кожемяко гораздо легче работать, чем его предшественникам-«варягам»    16 октября 2018, 21:40
          Фото: primorsky.ru
          Текст: Андрей Резчиков,
          Алексей Нечаев

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          Врио главы Приморья Олег Кожемяко пытается выйти на выборы «с открытым забралом». Так специалисты, знакомые с ситуацией в регионе, оценивают серию решений Кожемяко: помочь другим кандидатам в губернаторы с прохождением муниципального фильтра, вернуть прямые местные выборы, и другие инициативы. Получится ли у главы края преодолеть зазор между ожиданиями земляков и реальностью?

          Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко во вторник обнародовал планы сразу нескольких реформ, нацеленных на оживление политической жизни в крае. Во-первых, он пообещал помочь в прохождении муниципального фильтра другим кандидатам в губернаторы, то есть собственным соперникам от других политических сил.

          Кожемяко подчеркнул, что будет помогать и в прохождении муниципального фильтра тем, «кто заявится на выборы губернатора, с тем чтобы консолидированно пройти эти выборы, а жители Приморья могли выбрать наиболее достойного из всех кандидатов».

          Он добавил, что «готов сотрудничать со всеми, кто будет заявляться кандидатом, кто дает здравые предложения, направленные на развитие, на решение тех социальных задач, которые сегодня стоят перед нами, это и депутаты, и простые жители», передает ТАСС.

          Во-вторых, Кожемяко внес на рассмотрение краевого законодательного собрания законопроект, предполагающий возвращение прямых выборов в муниципалитетах и городах региона.

          Ранее законодательное собрание Приморья решило назначить повторные выборы губернатора на 16 декабря.

          Как рассказал газете ВЗГЛЯД живущий во Владивостоке писатель и журналист Василий Авченко, Кожемяко сейчас ездит по краю и активно занимается публичной политикой: «То с байкерами ездит, то показывает, что живет в самом обычном доме, то обещает отменить установку кнопки ЭРА-ГЛОНАСС в подержанных автомобилях». Авченко предположил, почему Кожемяко, например, подверг критике нынешний бюджет региона, ориентированный только на крупные проекты.

          Напомним, на прошлой неделе Кожемяко заявил, что система «ЭРА-ГЛОНАСС» в Приморье показала свою бесполезность. Глава края пообещал на федеральном уровне поставить вопрос о необходимости установки ее на все автомобили в Приморье. Для региона, где большинство машин – это подержанные иномарки из Японии, вопрос считается очень острым.

          «С одной стороны, Владивосток в последнее время обласкан федеральным вниманием – в отличие от других дальневосточных городов. С другой стороны, социологи видят, что на фоне крупных форумов и экономических проектов есть большой зазор с ожиданиями простых приморцев, которые лично для себя не чувствуют пользы от этих мероприятий. Да, приезжают крупные чиновники и лидеры других стран, но что от этого получают приморцы из глубинки? Люди не знают. Если Кожемяко хочет как-то убрать этот зазор, наверно, это неплохо», – отметил Авченко.

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          Кремль продолжает менять губернаторов. Нужно ли менять главу вашего региона?




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          Кожемяко позиционирует себя как демократичного политика, отмечает эксперт.

          «Будучи назначенным врио главы, он сказал, что пойдет как самовыдвиженец, а не как представитель «Единой России». Это не то чтобы фрондерство, но не совсем тривиальный шаг, в то время как его предшественник Тарасенко шел от ЕР, – заявил Авченко. – И вот уже закс вносит поправки в избирательное законодательство Приморского края, позволяющие выдвигаться в губернаторы самовыдвиженцам. До этого было нельзя».

          «Ушел мэр Владивостока в отставку, который был избран через конкурсную комиссию и городскую думу. Кожемяко тут же выступил за возвращение прямых всеобщих выборов. На этом фоне его слова о помощи в прохождении муниципального фильтра – это звенья одной цепи. Он хочет показать себя демократичным, порядочным политиком, выступающим за честную конкуренцию», – пояснил собеседник.

          «Если мы все-таки сохраняем систему местного самоуправления, отделенную от системы государственной власти, и если мы из этого исходим – нужно сохранить прямые всеобщие выборы. Хотя это не гарантирует попадания в мэры порядочных людей», – посетовал Авченко.

          «Кожемяко вернулся на родину. Это край, где он родился, где он местный. Для него здесь гораздо легче работать и избираться, чем его предшественникам. Многие из них были приезжими», – напомнил в интервью газете ВЗГЛЯД политолог Вячеслав Смирнов.

          По его мнению, врио главы края показал, что решительно настроен на победу в губернаторской гонке. «Кожемяко уверен не только в себе, уверен и в других кандидатах и политических силах, уверен и в рядовых избирателях, которые сделают правильный выбор», – сказал Смирнов, комментируя призыв Кожемяко к местным депутатам помочь его соперникам преодолеть муниципальный фильтр. Так что как политик он теперь действует на благо края с «открытым забралом».

          Тем самым, по словам Смирнова, глава края доказал, что не боится конкурентных выборов. «Очень важное и очень неожиданное предложение. И раньше часто помогали, но вслух об этом не говорили. А здесь Кожемяко прямо сказал, что депутатский корпус может объединить свои усилия и помочь всем, кто будет выдвигаться. Естественно, депутаты будут сами решать, подписываться или нет, но никаких препон не будет, и если кто из других кандидатов обратится, то ему помогут», – указал эксперт.

          По словам Смирнова, на высокую уверенность Кожемяко в своих силах указывает и другое его предложение – возродить выборы глав районов и муниципальных образований, поскольку это будет более справедливо по отношению к рядовым жителям Приморья, «чтобы люди сами выбирали, как будет происходить это: на конкурсной основе, самими депутатами, либо прямыми выборами».

          Как пояснил Смирнов, Кожемяко предложил другим партиям «отставить все политические амбиции и объединиться в единую команду, чтобы все здоровые силы работали на благо Приморья».

          Профессор ВШЭ Олег Матвейчев называет поступок Кожемяко благородным и великодушным. «Кожемяко привык демонстрировать спортивное поведение. Он великодушен, благороден, и если дает обещания, думаю, выполнит. Кроме того, он сам заинтересован в конкуренции. Кожемяко – хозяйственник и антикризисный управляющий высочайшего уровня, – сказал профессор порталу URA.RU. – В этом ему нет равных, что он не раз доказывал. Например, он был брошен на Сахалин – регион, погрязший в коррупции и криминале, там арестовали бывшего губернатора Александра Хорошавина и его замов. Кожемяко навел там порядок, зачистил все безобразие».

          Намерение Кожемяко помочь всем системным политикам преодолеть муниципальный фильтр снимет нелепые аргументы оппозиции по поводу того, что местные власти не пускают на выборы «отважных политиков», добавил политолог Алексей Мартынов. Этот жест, по словам эксперта, демонстрирует высокую уверенность руководителя края в своих силах.

          Напомним, в сентябре краевая избирательная комиссия признала недействительными результаты второго тура выборов губернатора в крае. Позднее президент Владимир Путин назначил Олега Кожемяко врио губернатора Приморского края после отставки Андрея Тарасенко.


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