Зачем оппозицию пугают виртуальными санкциями

Итоги вторых туров выборов губернаторов в нескольких регионах спровоцировали волну слухов – вплоть до того, что Кремль якобы собирается наказать ЛДПР и КПРФ за успехи их кандидатов. Желание противников нынешней власти хотя бы на виртуальном уровне выставить Кремль в неприглядном свете предсказуемо, но оно не оправдывает подобные выдумки.

После того как системная оппозиция добилась успеха на трех из 26 проходивших в сентябре выборов глав регионов, вновь зазвучала популярная в среде либеральной общественности теория кризиса нынешней политической модели. А из локальной истории стали выстраиваться обобщения всероссийского масштаба.

Для того чтобы нелепость этой теории не бросалась в глаза (потому что объективный рост протестных настроений не отменяет победы абсолютного большинства новых врио и действующих губернаторов), ее подкрепляют различными версиями дальнейшей реакции Кремля на появление в креслах губернаторов нескольких незапланированных лиц.

Вбрасываются самые разные «утечки» – от «обсуждаемой в Кремле отмены выборов глав регионов» до «наказания оппозиционных партий». Очевидная нелепость первого предположения, казалось бы, делает ненужным его опровержение, но даже его расписывают на полном серьезе. То есть Кремль последние семь лет активно проводил курс на то, чтобы сделать глав регионов и местные власти зависимыми от мнения и поддержки избирателей, приучить их выигрывать на конкурентных выборах для того, чтобы теперь все свернуть и вернуться к назначению глав регионов?

Отказ от губернаторских выборов невозможен в принципе – потому что это часть стратегического курса Путина.

Курса на усиление всей региональной власти двумя параллельно идущими и взаимосвязанными методами. Через новую кадровую политику, заключающуюся в отслеживании, продвижении и подготовке профессиональных кадров для регионов. И через новую выборную политику: честные и конкурентные выборы на местном и региональном уровне. Путину нужны сильные управленцы, которых на самом деле поддерживают в регионе. И цель эта достижима только таким способом.

Поэтому варианта с «жестким антидемократическим ответом», отменой прямых выборов, сужением возможностей для реальной оппозиции и сокращением свобод, который с таким пылом описывают либеральные аналитики, в повестке Кремля вообще не существует.

Как нет и другой, более мелкой, но тоже выдуманной проблемы – наказания КПРФ и ЛДПР. Слух об этом запустили во вторник «Ведомости» – якобы в Кремле хотят наказать коммунистов и жириновцев за то, что они повели себя на региональных выборах «как внесистемная оппозиция», «перешли красную линию». И поэтому не могут теперь рассчитывать на помощь и сотрудничество со стороны Кремля. Например, на помощь при прохождении муниципального фильтра на выборах. Кроме того, Владимиру Жириновскому и Геннадию Зюганову в ближайшее время якобы не стоит рассчитывать на встречу с президентом.

Естественно, что пресс-секретарь главы государства назвал эти сообщения «безосновательными», а лидер КПРФ сказал, что это провокация. Дмитрий Песков также заверил, что

партийная принадлежность вновь избранных губернаторов не повлияет на их работу в регионах и выстраивание конструктивных отношений с Кремлем.

Властям нет никакого смысла вводить санкции против КПРФ и ЛДПР – они честно победили на выборах в регионах. Конкурентные и честные выборы гораздо важнее, чем успех какой-либо партии. Потому что доверие избирателей как к самим выборам, так и к избранному руководителю – это главный ресурс для любого выборного начальника. Начиная с самого Путина – если бы у него не было такой большой поддержки в народе, он мало что смог бы сделать. Именно народное доверие является главным политическим и властным ресурсом Владимира Путина. Но эта простая формула категорически не устраивает противников нынешней власти.

Противники эти, кстати, постоянно называют парламентскую оппозицию ручной и искусственной, хотя никакой искусственности в деятельности КПРФ и ЛДПР нет. Это естественные партии – одна идеологического, а вторая вождистского типа – за которые последнюю четверть века голосуют избиратели, обеспечивающие им места в Госдуме, а порой и губернаторские кресла. Голосуют не потому, что их принуждает к этому Кремль или местные власти, а потому, что разделяют их идеологию, симпатизируют их лидерам или хотят выразить несогласие с действиями власти, как в случае пенсионной реформы.

Те, кто сильнее всего критикует парламентскую оппозицию за «несамостоятельность», сами, как правило, принадлежат к либеральному меньшинству, партии которого настолько непопулярны, что уже полтора десятилетия не могут даже преодолеть 5-процентный барьер на выборах в Госдуму. То есть так называемая несистемная оппозиция в большинстве своем состоит из людей, которым просто не нравится выбор народа.

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А претензии у Кремля к нынешней победе оппозиционных кандидатов могут быть только одного свойства – если выяснится, что новые губернаторы от ЛДПР, КПРФ или другой партии просто не справляются со своими обязанностями. Некомпетентны, слабы или, не дай Бог, проворовались. Тогда президент просто отрешит их от должности. Но точно так же он делал и с беспартийными губернаторами, и с теми, кто представлял «Единую Россию».