Взгляд
27 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 09:05  |  vz.ru
Разделы

Мотивы новых американских санкций вовсе не политические

США бьют по реальным конкурентам «Боинга» Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Санкции против 12 российских предприятий, введенные США на этой неделе, имеют настолько очевидный экономический смысл, что никакого двойного толкования их быть просто не может. Американцы пытаются защитить свою авиационную промышленность от конкурента, которого они неожиданно обрели в лице российского гражданского самолетостроения. А политикой тут и не пахнет. Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем оппозицию пугают виртуальными санкциями

Владимир Путин с Владимиром Жириновским и Геннадием ЗюгановымФото: Михаил Климентьев/ТАСС
Итоги вторых туров выборов губернаторов в нескольких регионах спровоцировали волну слухов – вплоть до того, что Кремль якобы собирается наказать ЛДПР и КПРФ за успехи их кандидатов. Желание противников нынешней власти хотя бы на виртуальном уровне выставить Кремль в неприглядном свете предсказуемо, но оно не оправдывает подобные выдумки. Подробности...
Перейти а раздел…

Стартовал второй сезон сериала, который запустил Кремль

Замглавы администрации президента Сергей Кириенко сам курирует проект «Я – профессионал»Фото: Максим Григорьев/ТАСС
В Москве и по всей России стартовал второй сезон олимпиады «Я – профессионал». За ее ходом наблюдают и в Кремле, и в штаб-квартирах крупнейших корпораций, и в ректоратах ведущих вузов. Судя по финалу первого сезона студенческого суперконкурса, на новые перспективы могут рассчитывать не только юные, но и взрослые, решившие круто изменить свою профессию. Какие испытания ждут участников нового сезона? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему чернокожий министр ДНР перешел на сторону Киева

Отец Алию Камары гражданин Сьерра-Леоне, но для Донбасса он в полной мере «местный» и «свой»Фото: кадр из видео
У СБУ неслыханная удача: с территории ДНР удалось вывезти бывшего министра продовольствия Алию Камару, который теперь считается одним из самых высокопоставленных перебежчиков и рассказывает на камеру о «российской оккупации». Да, этот человек – предатель. Но это хороший человек. И его история настолько трагична, что Камару можно только пожалеть. Подробности...
Перейти а раздел…

Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
Перейти а раздел…

Право отморозить уши даровано нам Конституцией

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Зайди маятник слишком далеко, Россия, конечно, вспрянет ото сна, но на обломках самовластья напишут слово из трех букв. И уже только потом, в качестве уточнения, наши имена с адресами и телефонами. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Почему фейки победят журналистику

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Фейк лёгок, как вздох, быстр, как сплетня, и неуловим, как испортивший воздух пассажир в переполненном вагоне. Фейк не дымит и не пахнет, не пыхтит и не пашет, зато доступен и всепроникаем. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Зачем Фоменко и Носовский фальсифицируют историю

Егор Холмогоров, Публицист
Сердцевиной новохронологического учения является отвязное фэнтези про Русь-Орду. При его конструировании идут в ход любые, даже только что объявленные фальшивкой материалы, главное, чтобы они прошли через шаловливые ручки новых исторических пророков. Подробности...
Обсуждение: 56 комментариев
    Перейти а раздел…

    Почему Израиль боится российских С-300

    Шойгу объявил о передаче Сирии ракетных комплексов С-300

    За что туристы так хвалят Крым

      Перейти а раздел…

      Путин пострелял из снайперской винтовки

      Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была поражена
      Подробности...

      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

      Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водки
      Подробности...

      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
      Подробности...
      Обсуждение: 28 комментариев
        Перейти а раздел…
        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Австралия обвинила Россию в нежелании признавать выводы по МН17
          Порошенко в Генассамблее ООН призвал дать России «жесткий ответ»Американский генерал объяснил опасность С-300 у Сирии крушением Ил-20Захарова оценила публикацию о «настоящем» имени БошироваКиев запутался в версиях прохода кораблей через Керченский пролив
          Мэй использовала трибуну ГА ООН для нападок на РоссиюПентагон обвинил Россию в превращении Идлиба в «гнездо террористов»В Конгрессе США позавидовали успехам России в СирииЭрдоган предложил Германии объединиться против США
          Трамп в ООН не включил Россию в число главных вызовов для СШАСША заявили о готовности вводить санкции против «ближнего круга» ПутинаМВФ выдвинул четыре требования к УкраинеПорошенко высмеяли за подражание Трампу

          «Северный поток – 2»


          В США предрекли Украине печальную участь

          раскол православия


          Ватикан высказался об украинской автокефалии

          глава мид украины


          Климкин заснул во время выступления Порошенко в ООН

          Видео

          После катастрофы Ил-20 и гибели пятнадцати российских офицеров Россия поставит в Сирию ЗРК С-300 и усилит группировку средств радиоэлектронной борьбы. Что это означает для Сирии и Израиля?

          «Я - профессионал»


          Стартовал второй сезон сериала, который запустил Кремль

          ракетный комплекс


          Американский генерал объяснил опасность С-300 у Сирии крушением Ил-20

          ближний восток


          Сможет ли Израиль уничтожить С-300 в Сирии

          Скандальная вечеринка


          Студенты ведут себя как средневековые крестьяне

          раскол православия


          Госдеп США заявил об автокефалии украинской церкви

          «оковы глобализма»


          Дмитрий Дробницкий: Мы будем оплакивать ООН, которую разрушил Трамп

          «тяжелый труд санитара»


          Игорь Мальцев: Как «барыня» превратилась в «старушку-процентщицу»

          «выстрел в собственную ногу»


          Сергей Худиев: Самоненависть – общая болячка России и Украины

          на ваш взгляд


          В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?

          Зачем оппозицию пугают виртуальными санкциями

          Владимир Путин с Владимиром Жириновским и Геннадием Зюгановым   27 сентября 2018, 08:16
          Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
          Текст: Петр Акопов

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Итоги вторых туров выборов губернаторов в нескольких регионах спровоцировали волну слухов – вплоть до того, что Кремль якобы собирается наказать ЛДПР и КПРФ за успехи их кандидатов. Желание противников нынешней власти хотя бы на виртуальном уровне выставить Кремль в неприглядном свете предсказуемо, но оно не оправдывает подобные выдумки.

          После того как системная оппозиция добилась успеха на трех из 26 проходивших в сентябре выборов глав регионов, вновь зазвучала популярная в среде либеральной общественности теория кризиса нынешней политической модели. А из локальной истории стали выстраиваться обобщения всероссийского масштаба.  

          Для того чтобы нелепость этой теории не бросалась в глаза (потому что объективный рост протестных настроений не отменяет победы абсолютного большинства новых врио и действующих губернаторов), ее подкрепляют различными версиями дальнейшей реакции Кремля на появление в креслах губернаторов нескольких незапланированных лиц.  

          Вбрасываются самые разные «утечки» – от «обсуждаемой в Кремле отмены выборов глав регионов» до «наказания оппозиционных партий». Очевидная нелепость первого предположения, казалось бы, делает ненужным его опровержение, но даже его расписывают на полном серьезе. То есть Кремль последние семь лет активно проводил курс на то, чтобы сделать глав регионов и местные власти зависимыми от мнения и поддержки избирателей, приучить их выигрывать на конкурентных выборах для того, чтобы теперь все свернуть и вернуться к назначению глав регионов?  

          Отказ от губернаторских выборов невозможен в принципе – потому что это часть стратегического курса Путина.  

          Курса на усиление всей региональной власти двумя параллельно идущими и взаимосвязанными методами. Через новую кадровую политику, заключающуюся в отслеживании, продвижении и подготовке профессиональных кадров для регионов. И через новую выборную политику: честные и конкурентные выборы на местном и региональном уровне. Путину нужны сильные управленцы, которых на самом деле поддерживают в регионе. И цель эта достижима только таким способом.  

          Поэтому варианта с «жестким антидемократическим ответом», отменой прямых выборов, сужением возможностей для реальной оппозиции и сокращением свобод, который с таким пылом описывают либеральные аналитики, в повестке Кремля вообще не существует.  

          Как нет и другой, более мелкой, но тоже выдуманной проблемы – наказания КПРФ и ЛДПР. Слух об этом запустили во вторник «Ведомости» – якобы в Кремле хотят наказать коммунистов и жириновцев за то, что они повели себя на региональных выборах «как внесистемная оппозиция», «перешли красную линию». И поэтому не могут теперь рассчитывать на помощь и сотрудничество со стороны Кремля. Например, на помощь при прохождении муниципального фильтра на выборах. Кроме того, Владимиру Жириновскому и Геннадию Зюганову в ближайшее время якобы не стоит рассчитывать на встречу с президентом.   

          Естественно, что пресс-секретарь главы государства назвал эти сообщения «безосновательными», а лидер КПРФ сказал, что это провокация. Дмитрий Песков также заверил, что 

          партийная принадлежность вновь избранных губернаторов не повлияет на их работу в регионах и выстраивание конструктивных отношений с Кремлем. 

          Властям нет никакого смысла вводить санкции против КПРФ и ЛДПР – они честно победили на выборах в регионах. Конкурентные и честные выборы гораздо важнее, чем успех какой-либо партии. Потому что доверие избирателей как к самим выборам, так и к избранному руководителю – это главный ресурс для любого выборного начальника. Начиная с самого Путина – если бы у него не было такой большой поддержки в народе, он мало что смог бы сделать. Именно народное доверие является главным политическим и властным ресурсом Владимира Путина. Но эта простая формула категорически не устраивает противников нынешней власти.  

          Противники эти, кстати, постоянно называют парламентскую оппозицию ручной и искусственной, хотя никакой искусственности в деятельности КПРФ и ЛДПР нет. Это естественные партии – одна идеологического, а вторая вождистского типа – за которые последнюю четверть века голосуют избиратели, обеспечивающие им места в Госдуме, а порой и губернаторские кресла. Голосуют не потому, что их принуждает к этому Кремль или местные власти, а потому, что разделяют их идеологию, симпатизируют их лидерам или хотят выразить несогласие с действиями власти, как в случае пенсионной реформы.  

          Те, кто сильнее всего критикует парламентскую оппозицию за «несамостоятельность», сами, как правило, принадлежат к либеральному меньшинству, партии которого настолько непопулярны, что уже полтора десятилетия не могут даже преодолеть 5-процентный барьер на выборах в Госдуму. То есть так называемая несистемная оппозиция в большинстве своем состоит из людей, которым просто не нравится выбор народа.

          А претензии у Кремля к нынешней победе оппозиционных кандидатов могут быть только одного свойства – если выяснится, что новые губернаторы от ЛДПР, КПРФ или другой партии просто не справляются со своими обязанностями. Некомпетентны, слабы или, не дай Бог, проворовались. Тогда президент просто отрешит их от должности. Но точно так же он делал и с беспартийными губернаторами, и с теми, кто представлял «Единую Россию».


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............