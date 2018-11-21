Политолог: Власть успешно противодействовала популистской волне в Приморье

«Популистская волна поднялась и у нас в России. Это то, через что проходят сейчас и европейские государства, латиноамериканские», – заявила политолог Екатерина Соколова, выступая на круглом столе в редакции газеты ВЗГЛЯД по итогам Единого дня голосования-2018.

«В Приморье мы увидели там высокую протестную активность, мы увидели определенный подрыв доверия, нарушение договора власти и общества», – заявила руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

«В итоге власть показала в этой кампании, что этой волне можно успешно противостоять, базируясь на двух основных вещах – это открытость, работа с общественными настроениями, личный контакт с избирателями, и это эффективность в ежедневном решении вопросов качества их жизни», – сказала Соколова.

«Если посмотреть, как позиционировали себя выигравшие еще в сентябре на выборах главы регионов, – те, кого назначил Путин на должность врио, – везде мы увидим ставку на решение проблем конкретного человека. Они применили новые подходы, новые механизмы по взаимодействию в сетях. Было и буквальное хождение по улицам, отказ от кортежа и так далее. В итоге в 20-ти кампаниях мы получили 17 новых назначенцев, поддержанных в переизбрании на новый срок. Такие главы успешно победили в первом туре еще в сентябре», – отметила Соколова.

Во вторник Экспертный институт социальных исследований («ЭИСИ») совместно с газетой ВЗГЛЯД провели заседание клуба «Экспертный взгляд» по итогам затянувшегося в этом году Единого дня голосования «ЕДГ–2018 ВСЕ».

Ведущие эксперты, политконсультанты, работавшие на осенней кампании, обсуждали особенности ЕДГ-2018, в частности политический феномен Дальнего Востока, причины успехов и неудач участников ЕДГ-2018.

В заседании клуба, в числе других, участвовали Павел Данилин («Центр политического анализа»), Вячеслав Смирнов («Институт политической социологии»), Анна Федорова («Marketing & Brand Conversation», «Фонд открытой новой демократии»), Олег Матвейчев (НИУ «ВШЭ»), Глеб Кузнецов («ЭИСИ»), Фирдус Алиев («ЭИСИ»), Екатерина Соколова («ЭИСИ»).

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье самая бурная избирательная кампания этой осени завершилась – Приморье избрало себе нового руководителя. С солидным перевесом на выборах победил Олег Кожемяко, самовыдвиженец, главным соперником которого оказался Андрей Андрейченко из ЛДПР. Назначенный президентом не далее как в сентябре, врио губернатора Кожемяко сумел всего за пару месяцев завоевать доверие очень непростого края.

По мнению Екатерины Соколовой, выборы в Приморье стали яркой точкой, финалом политического марафона этого года. «А кампания Кожемяко стала квинтэссенцией нового подхода. В ответ на волну популистских настроений было использовано перенаправление статей бюджета на ремонт дворов, который вообще так и так должен был идти. Это ощутимые доступные элементарные вещи для рядовых избирателей», – пояснила эксперт ЭИСИ.