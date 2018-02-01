Политолог описал идеальный образ «губернатора 2018-2019»

Взгляд
18 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 21:08  |  vz.ru
Разделы

Кто виноват в провале экономической евроинтеграции Украины

Европе не нужна украинская промышленностьФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Экономическая евроинтеграция вызывает все больше недовольства на Украине. В украинском МИДе признали это полной профанацией. Почему надежды на экономическое чудо обернулись для Украины чудовищным провалом?  Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем США вспомнили про смерть главы ГРУ Сергуна

Коллеги Игоря Сергуна отмечают, что тот мог выполнять задачи в любой точке мираФото: Станислав Красильников/ТАСС
Экс-начальник ГРУ Игорь Сергун в 2016 году скончался не в России, а в Ливане. Такую версию во вторник реанимировали власти США. В Минобороны заявление назвали «конспирологическим бредом». В экспертной среде отмечают: Сергун, согласно должности, мог оказаться в любой точке земного шара. Но в данном случае внезапный ажиотаж вокруг фигуры экс-главы ГРУ продиктован конкретными целями. Подробности...
Перейти а раздел…

Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
Перейти а раздел…

Верят ли украинцы пропаганде о «войне с Россией»

«Военная угроза России» является одним из важнейших факторов общественного мнения на УкраинеФото: Лев Федосеев/ТАСС
Президент Украины последние дни как мантру повторяет предупреждение о «скорой масштабной войне с Россией». Ему вторят разнообразные эксперты и политологи. На какие аргументы опираются подобные утверждения, верят ли им украинские обыватели и поможет ли эта пропаганда остаться Порошенко на второй срок? Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Тосковать по Сталину, взрывать и убивать ради Ленина

Игорь Молотов, писатель, публицист
Не многие вспомнят, что на протяжении всех девяностых в России действовала подпольная организация – «Реввоенсовет», и еще меньше вспомнят ее лидера, сделавшего ставку на террор. Причем террор не декларативный, но самый настоящий. Подробности...
Обсуждение: 82 комментария

Метания Додона повторяют кульбиты Януковича

Павел Волков, публицист
Демократы Молдавии просят денег у Запада для борьбы с Россией, социалисты – у России для борьбы с Западом, а сами желают лишь любой ценой остаться у власти. Понятно, что все играют в предвыборные игры, но ведь так можно и доиграться. Подробности...

«Церковь Порошенко» – это ненависть, хаос и раздор

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мечты получить «равноправную» и «независимую» церковь в статусе патриархата оказались похоронены – если не навсегда, то надолго. Никакой независимости у новой структуры нет и не может быть по трем причинам. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
    Перейти а раздел…

    Американский шантаж привел в ярость китайского дракона

    Обсуждение: 11 комментариев

    За что дерутся украинские депутаты

    Обсуждение: 11 комментариев

    Почему Арктика имеет критическое значение для России

      Перейти а раздел…

      Названа «Мисс Вселенная – 2018»

      Победительницей 67-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», прошедшего в бангкокском выставочном центре Impact Arena, стала представительница Филиппин Катриона Грэй. Ей передала корону уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, победительница прошлого года
      Подробности...

      Путин покатал тяжелобольного мальчика на президентском вертолете

      Владимир Путин встретился с Артемом Пальяновым из Ленинградской области. Глава государства подарил тяжелобольному мальчику новогодние подарки, а также организовал для него и его семьи обещанный полет на президентском вертолете
      Подробности...

      Владимир Путин посетил открытие памятника Александру Солженицыну

      Президент России посетил церемонию открытия памятника писателю Александру Солженицыну. Монумент был открыт в центре Москвы в столетнюю годовщину со дня рождения литератора и общественного деятеля
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Лукашенко заподозрил, что Россия хочет поглотить Белоруссию. Должна ли наша страна стремиться к объединению с Белоруссией в одно государство?
        • Да

        • Нет

        Нужна ли России военная база в Венесуэле?
        • Да

        • Нет

        Экологи советуют выбирать для украшения на Новый год именно живую ель. А какую елку поставите вы?
        • Живую ель или сосну

        • Искусственную ель

        • Ничего

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Трамп создал командование Космическими силами США
          Госдума наделила Путина новыми полномочиямиПутин запретил уличные табло с курсом валютМаккейну нашли заменуСудье по делу Кокорина и Мамаева поступили угрозы
          Иностранный журналист умудрился рассмешить ЛавроваМировые цены на нефть ускорили падениеЛоза рекомендовал Пугачевой не изображать «девочку-припевочку»На Украине разработали новую морскую доктрину
          В Кремле отреагировали на идею разместить белорусов на границе России и УкраиныНа Украине начали проверять госслужащих на предмет наличия родственников-шпионовСмерть «Деда Мороза» в Кемерово сняли на видеоБольшая тройка мобильных операторов оштрафована за роуминг

          Главная тема


          Путин считает, что США не желают договариваться

          наша история


          Путин обвинил Горбачева в одностороннем ракетном разоружении

          официальный представитель


          Захарова пообещала «сменить пол» представителям киевского режима

          «представьте себе»


          Кравчук предсказал гибель России в случае оккупации Украины

          Видео

          постпред России при ООН


          Небензя предупредил об угрозе южным регионам России

          1991 год


          Как Ельцин уничтожил внешнюю политику СССР

          космические технологии


          Должна ли Россия делиться с Китаем ракетными секретами

          мирный договор


          Япония рискует расстаться с мечтой о Курильских островах навсегда

          общественное мнение


          Верят ли украинцы пропаганде о «войне с Россией»

          Глобальное потепление


          Дмитрий Дробницкий: Когда говорят об экологии, на самом деле спорят о деньгах

          национальный вопрос


          Елена Кондратьева-Сальгеро: Кто в Москве защищает СССР и дружбу народов

          Мировой гегемон


          Дмитрий Родионов: Последний довод США против «Северного потока – 2» – война

          на ваш взгляд


          Лукашенко заподозрил, что Россия хочет поглотить Белоруссию. Должна ли наша страна стремиться к объединению с Белоруссией в одно государство?

          Политолог описал идеальный образ «губернатора 2018-2019»

             18 декабря 2018, 19:15
          Фото: Дмитрий Шутов/ВЗГЛЯД
          Текст: Олег Исайченко

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          «Успешный глава региона должен быть заботливым, отзывчивым, ставить на первое место социальные вопросы и качество жизни людей в регионе», – заявил политолог Глеб Кузнецов, выступая на круглом столе в редакции газеты ВЗГЛЯД по итогам Единого дня голосования-2018.

          «Губернаторы часто видят свои задачи преимущественно в экономике. Но именно социальная сфера не может развиваться без государства. И здесь сосредоточены ожидания граждан»», – заявил в ходе круглого стола «Экспертный взгляд: ЕДГ-2018 ВСЕ» руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. Риторически обращаясь к региональным руководителям, он призвал: «Ремонтируйте дворы, ищите средства на здравоохранение, купите дров, в конце концов!»

          Политолог представил аудитории свой собирательный идеальный «Образ губернатора 2018-2019», который формируют несколько базовых трендов.

          Так, по его мнению, образ губернатора должен быть не только «заботливым», но и «близким и понятным».

          «Сокращайте дистанцию. Встречайтесь с людьми. Больше бывайте в районах. Общайтесь в сети. Ловите реальные настроения на земле. Олег Кожемяко посетил за два месяца кампании все районы, проводя по несколько встреч в день. Пообщаться с врио главы Приморья смогли почти 50000 жителей региона», – пояснил Кузнецов.

          Кроме того, региональный лидер 2019 года должен быть «результативным и эффективным».

          «Ищите решения. Покажите конкретный результат. Расскажите о предпринятых мерах и полученном эффекте, как делал тот же Олег Кожемяко в еженедельной передаче или Михаил Развожаев каждый день. – призывает Кузнецов. – Помните! Результат – это не круглая скучная цифра в годовом отчете о деятельности правительства. А совершенное дело, измененная судьба».

          Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье самая бурная избирательная кампания этой осени завершилась – Приморье избрало себе нового руководителя. С солидным перевесом на выборах победил Олег Кожемяко, самовыдвиженец, главным соперником которого оказался Андрей Андрейченко из ЛДПР. Назначенный президентом не далее как в сентябре, врио губернатора Кожемяко сумел всего за пару месяцев завоевать доверие очень непростого края.

          Во вторник Экспертный институт социальных исследований («ЭИСИ») совместно с газетой ВЗГЛЯД провели заседание клуба «Экспертный взгляд» по итогам затянувшегося в этом году Единого дня голосования «ЕДГ–2018 ВСЕ».

          Политконсультанты, работавшие на осенней кампании, обсуждали особенности ЕДГ-2018, в частности политический феномен Дальнего Востока, причины успехов и неудач участников ЕДГ-2018.

          В заседании клуба, в числе других, участвовали Павел Данилин («Центр политического анализа»), Вячеслав Смирнов («Институт политической социологии»), Анна Федорова («Marketing & Brand Conversation», «Фонд открытой новой демократии»), Олег Матвейчев (НИУ «ВШЭ»), Глеб Кузнецов («ЭИСИ»), Фирдус Алиев («ЭИСИ»), Екатерина Соколова («ЭИСИ»).

          Павел Данилин в своем выступлении сделал акцент на факторах, которые помогли Олегу Кожемяко победить.

          «На эти выборы в Приморье пришло гораздо больше людей, чем на первый и второй тур предшествующих выборов. Люди массово проголосовали за кандидата от власти, дав ему 60%», – добавил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

          «Вообще число голосов, которые получил Кожемяко, примерно соответствует числу избирателей, которые пришли на первый тур. При этом мы не должны закрывать глаза на то, что Приморье является одним из самых протестных регионов, где результаты той же «Единой России» всегда были наименее высокими и где всегда были высокие результаты кандидата от ЛДПР, КПРФ», – пояснил Данилин. 

          «Но местные жители посмотрели на Хакасию – их это не устроило, им нужен специалист и профессионал. Потому приморцы выбрали стабильность в лице Кожемяко – и он им даст эту стабильность. Тем более, что он был позитивно принят Москвой. После победы Кожемяко можно сказать, что приморская фронда осталась в прошлом. Выбор приморцев стал обоснованным, логичным и объективным», – резюмировал Данилин.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............