Политолог описал идеальный образ «губернатора 2018-2019»

«Успешный глава региона должен быть заботливым, отзывчивым, ставить на первое место социальные вопросы и качество жизни людей в регионе», – заявил политолог Глеб Кузнецов, выступая на круглом столе в редакции газеты ВЗГЛЯД по итогам Единого дня голосования-2018.

«Губернаторы часто видят свои задачи преимущественно в экономике. Но именно социальная сфера не может развиваться без государства. И здесь сосредоточены ожидания граждан»», – заявил в ходе круглого стола «Экспертный взгляд: ЕДГ-2018 ВСЕ» руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. Риторически обращаясь к региональным руководителям, он призвал: «Ремонтируйте дворы, ищите средства на здравоохранение, купите дров, в конце концов!»

Политолог представил аудитории свой собирательный идеальный «Образ губернатора 2018-2019», который формируют несколько базовых трендов.

Так, по его мнению, образ губернатора должен быть не только «заботливым», но и «близким и понятным».

«Сокращайте дистанцию. Встречайтесь с людьми. Больше бывайте в районах. Общайтесь в сети. Ловите реальные настроения на земле. Олег Кожемяко посетил за два месяца кампании все районы, проводя по несколько встреч в день. Пообщаться с врио главы Приморья смогли почти 50000 жителей региона», – пояснил Кузнецов.

Кроме того, региональный лидер 2019 года должен быть «результативным и эффективным».

«Ищите решения. Покажите конкретный результат. Расскажите о предпринятых мерах и полученном эффекте, как делал тот же Олег Кожемяко в еженедельной передаче или Михаил Развожаев каждый день. – призывает Кузнецов. – Помните! Результат – это не круглая скучная цифра в годовом отчете о деятельности правительства. А совершенное дело, измененная судьба».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье самая бурная избирательная кампания этой осени завершилась – Приморье избрало себе нового руководителя. С солидным перевесом на выборах победил Олег Кожемяко, самовыдвиженец, главным соперником которого оказался Андрей Андрейченко из ЛДПР. Назначенный президентом не далее как в сентябре, врио губернатора Кожемяко сумел всего за пару месяцев завоевать доверие очень непростого края.

Во вторник Экспертный институт социальных исследований («ЭИСИ») совместно с газетой ВЗГЛЯД провели заседание клуба «Экспертный взгляд» по итогам затянувшегося в этом году Единого дня голосования «ЕДГ–2018 ВСЕ».

Политконсультанты, работавшие на осенней кампании, обсуждали особенности ЕДГ-2018, в частности политический феномен Дальнего Востока, причины успехов и неудач участников ЕДГ-2018.

В заседании клуба, в числе других, участвовали Павел Данилин («Центр политического анализа»), Вячеслав Смирнов («Институт политической социологии»), Анна Федорова («Marketing & Brand Conversation», «Фонд открытой новой демократии»), Олег Матвейчев (НИУ «ВШЭ»), Глеб Кузнецов («ЭИСИ»), Фирдус Алиев («ЭИСИ»), Екатерина Соколова («ЭИСИ»).

Павел Данилин в своем выступлении сделал акцент на факторах, которые помогли Олегу Кожемяко победить.

«На эти выборы в Приморье пришло гораздо больше людей, чем на первый и второй тур предшествующих выборов. Люди массово проголосовали за кандидата от власти, дав ему 60%», – добавил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Вообще число голосов, которые получил Кожемяко, примерно соответствует числу избирателей, которые пришли на первый тур. При этом мы не должны закрывать глаза на то, что Приморье является одним из самых протестных регионов, где результаты той же «Единой России» всегда были наименее высокими и где всегда были высокие результаты кандидата от ЛДПР, КПРФ», – пояснил Данилин.

«Но местные жители посмотрели на Хакасию – их это не устроило, им нужен специалист и профессионал. Потому приморцы выбрали стабильность в лице Кожемяко – и он им даст эту стабильность. Тем более, что он был позитивно принят Москвой. После победы Кожемяко можно сказать, что приморская фронда осталась в прошлом. Выбор приморцев стал обоснованным, логичным и объективным», – резюмировал Данилин.