По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.0 комментариев
Блиновская решила заявить о банкротстве
Блогер Блиновская решила просить Арбитражный суд Москвы признать ее банкротом
Обвиняемая в неуплате более 900 млн рублей налогов блогер Елена Блиновская решила попросить Арбитражный суд Москвы признать ее банкротом, следует из данных Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц.
В документах значится, что индивидуальный предприниматель Блиновская уведомила о намерении обратиться с заявлением должника о признании себя банкротом, передает ТАСС.
Ранее Блиновской предъявили обвинение в неуплате более 900 млн рублей налогов, неправомерном обороте средств платежей, легализации денежных средств и имущества преступным путем. Адвокат блогера заявляла о ее готовности погасить причиненный ущерб.