В МИД сказали, кто стоит за терактами на Шри-Ланке

Замглавы МИД Олег Сыромолотов заявил, что запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство*» точно имеет отношение к терактам на Шри-Ланке.

«По почерку даже можно, не слушая кого-то, по почерку, как это проведено, это «Исламское государство*» – высокопрофессионально и так далее. Индийские коллеги и американские предупреждали за два или три дня, в отношении даже конкретных лиц, но отклика не нашло. Но это точно они – потому высококвалифицированная работа подрывников», – цитирует Сыромолотова РИА Новости.

Он также отметил, что после разгрома «Исламского государства» в Сирии, часть боевиков направилась в Юго-Восточную Азию, Афганистан и Европу.

21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов, в результате которых погибли 359 человек, пострадали – более 500.

Власти Шри-Ланки связали эти события со стрельбой в Новой Зеландии. После террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрывы, а в Сети появилось видео с возможным исполнителем одного из терактов. Сейчас полицией задержано уже более 60 подозреваемых.

После случившегося президент Шри-Ланки попросил глав минобороны и полиции уйти в отставку.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто кого убивает на Шри-Ланке.