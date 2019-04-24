Президент Шри-Ланки попросил глав минобороны и полиции уйти в отставку

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена попросил министра обороны и главного инспектора полиции уйти в отставку.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал News First.

Ситуацию на Шри-Ланке прокомментировал и министр обороны России Сергей Шойгу, отметив необходимость совместных усилий в контроле за передвижением террористов.

«Недавние террористические акты в Шри-Ланке подтвердили давно назревшую необходимость объединить усилия по контролю за перемещением террористов и ликвидацией источников их финансирования», – сообщил Шойгу.

Он также выразил соболезнования родным и близким, пострадавшим во время атак.

Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошли восемь взрывов. Один из них произвел террорист-смертник. По последним данным, жертвами терактов стали 359 человек, большинство из которых – местные жители.

Власти Шри-Ланки связали эти события со стрельбой в Новой Зеландии. После террористическая группировка «Исламское государство***» (организация запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрывы, а в Сети появилось видео с возможным исполнителем одного из терактов. Сейчас полицией задержано уже более 60 подозреваемых.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто кого убивает на Шри-Ланке.