Китай возложил надежды на встречу глав России и КНДР

Китай надеется, что встреча лидеров России и КНДР поможет в продвижении урегулирования проблемы на Корейском полуострове, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Шуан заявил, что Россия и КНДР «являются дружественными соседями Китая, мы рады видеть, что они укрепляют двусторонние отношения на высоком уровне и двустороннее сотрудничество», передает РИА «Новости».

По его словам, «Китай надеется, что встреча лидеров КНДР и России станет новым импульсом для урегулирования проблемы Корейского полуострова».

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе приема в честь лидера КНДР Ким Чен Ына заявил, что не существует альтернативы мирному решению ядерной проблемы Корейского полуострова.

До этого Ким Чен Ын по итогам переговоров тет-а-тет с Путиным заявил, что Россия является великим дружественным соседом КНДР.