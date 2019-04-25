Путин назвал безальтернативный способ решения ядерной проблемы КНДР

Президент России Владимир Путин в ходе приема в честь лидера КНДР Ким Чен Ына заявил, что не существует альтернативы мирному решению ядерной проблемы Корейского полуострова.

«Исходим из того, что альтернативы мирному разрешению ядерной и других проблем региона нет и быть не может», – отметил глава государства, передает ТАСС.

Также в ходе приема Путин предложил тост за укрепление дружбы и сотрудничества между странами.

«За благополучие народов наших стран, за здоровье товарища председателя Ким Чен Ына и всех присутствующих», – сказал президент и поднял бокал вина.

Путин напомнил, что в 2002 году во Владивостоке принимал Ким Чен Ира, отца нынешнего корейского лидера, и отметил, что в России его всегда уважали.

«Сегодняшние переговоры также прошли конструктивно, по-деловому, в дружеской атмосфере, традиционной для отношений между нашими государствами», – добавил российский лидер.

Также глава государства подчеркнул, что в 2018 году Москва и Пхеньян отмечали 70-летие дипломатических отношений.

«Мы подошли к этой дате в сложной международной обстановке. Тем не менее видим, что благодаря многим инициативам товарища Ким Чен Ына в последние месяцы ситуация вокруг Корейского полуострова стабилизируется», – указал российский лидер.

Ранее Ким Чен Ын по итогам переговоров тет-а-тет с Путиным заявил, что Россия является великим дружественным соседом КНДР.