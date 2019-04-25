Нарышкин сказал, что может стать поводом для планетарного кризиса

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что даже небольшая провокация может привести к глобальному кризису общепланетарного масштаба.

«На смену взвешенному принятию решений приходит импульсивность, верх берут эгоистические подходы, возрастает риск так называемых случайных конфликтов, которые возникают из-за односторонних и спонтанных действий отдельных игроков. Все более широкие слои населения по всему миру оказываются втянутыми в разной степени интенсивности конфликты», – цитирует РИА «Новости» Нарышкина.

По его мнению, западные страны, в частности США, не хотят признавать «необратимость формирования многополярного мира».

Нарышкин подчеркнул, что сейчас в мире «рушатся старые балансы сил, переписываются и уничтожаются нормы сразу во всех сферах межгосударственного взаимодействия».

Кроме того, глава СВР заявил, что США усугубляют ситуацию на Ближнем и Среднем Востоке тем, что приняли решение выйти из соглашения по ядерной программе с Ираном, а также признали Голанские высоты территорией Израиля.

«Под угрозой оказывается сам принцип урегулирования кризисов путем многосторонних переговоров», – сказал он.

Ранее Соединенные Штаты заявили о признании израильского суверенитета над Голанскими высотами, однако продолжают игнорировать тот факт, что за воссоединение с Россией высказались сами жители Крыма на референдуме.

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