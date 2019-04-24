Познер: Поклонники Сталина ничего о нем не знают

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24 апреля, среда  |  Последнее обновление — 10:52  |  vz.ru
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«Грязная нефть» дала Лукашенко возможность давить на Россию

Россия пустила «грязную» нефть по белорусскому нефтепроводу Фото: Vasily Fedosenko/Reuters
Белоруссия нашла еще один способ давления на Россию. Теперь Минск требует компенсацию за поставки некачественной нефти, которая испортила НПЗ и привела страну к многомиллионным убыткам. Сразу появились предположения, что сюжет с «грязной нефтью» неслучайно возник именно тогда, когда Москва и Минск снова поссорились. Так ли это на самом деле? Подробности...
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Ангеле Меркель поручат спасение единой Европы

Жан-Клод Юнкер не хочет отпускать Меркель на пенсиюФото: Geert Vanden Wijngaert/EPA/ТАСС
Канцлер Германии Ангела Меркель может пойти на повышение – то есть возглавить правительство Европейского союза. Хотя она и говорит о скором завершении политической карьеры, предположение насчет нового поста для Меркель сделал нынешний глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Увидим ли мы в ближайшие годы Меркель в роли канцлера единой Европы? Подробности...
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Трагедия французов напомнила о принадлежности России к Европе

Когда о помощи Нотр-Даму заявил президент России, он сделал это в формате делового предложенияФото: Francisco Seco/AP/ТАСС
Социологи решили выяснить, как граждане России восприняли пожар, чуть было не уничтоживший собор Парижской Богоматери. Результаты достаточно неожиданные: несмотря на разницу в мировоззрении, геополитическое противостояние и груз исторических обид, тех, кто призывает помочь Франции, больше, чем тех, кто хочет остаться в стороне. Но почему? Подробности...
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Сможет ли Зеленский наказать виновных за войну в Донбассе

За кровавые провалы ВСУ в Донбассе несет ответственность правящая верхушка Украины, но пока никто не ответил за содеянноеФото: Baz Ratner/Reuters
После прихода к власти избранный президент Украины Владимир Зеленский «обнародует правду» и накажет тех, кто развязал войну в Донбассе. Об этом заверили в штабе будущего лидера страны. Самые серьезные потери за время конфликта украинские военные понесли в котлах под Иловайском и Дебальцево. Насколько выполнимы угрозы команды Зеленского и кто первым должен ответить за кровавые ошибки в Донбассе? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Газ в обмен на поцелуи

Антон Любич, экономист
Главной проблемой нового президента Украины станет экономика. Экономика самой бедной страны Европы. И в этом смысле для украинцев не изменится ровным счетом ничего. Нет ни одной причины, по которой украинской экономике может стать лучше. Подробности...
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Нового Ленина снова не прислали России

Сергей Мардан, публицист
То, что Алексей Навальный отправляет дочку учиться в Стэнфорд, означает, что нам досталась эпоха, в которой компрадорская не только буржуазия, но и оппозиция. Офшорные миллиардеры ничем не отличаются от офшорных революционеров. Подробности...
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Главный урок Шри-Ланки

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Трагедии, подобные серии терактов на Шри-Ланке, не должны повторяться. Но они повторятся – в случае, если страны, наконец, не прекратят играть в геополитику и не начнут бороться с терроризмом по-настоящему. Подробности...
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            Познер: Поклонники Сталина ничего о нем не знают

               24 апреля 2019, 09:53
            Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press
            Текст: Наталья Ануфриева

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            Журналист Владимир Познер заявил, что современные поклонники советского лидера Иосифа Сталина «ничего о нем не знают».

            На сайте Познера журналисту был задан вопрос о том, почему в российских школах и вузах якобы «даже близко не пытаются рассказать всю правду о Великой Отечественной войне, как все было тогда», и «даже в той же Германии вся правда о войне открыта для людей, они стыдятся ее, но они знают правду».

            Он ответил, что хорошо помнит Сталина, потому для него «это совершенно реальный человек». Познер отметил, что считал этого политического деятеля «величайшим человеком»; однако так как он приехал в СССР, когда ему «шел уже 19-й год», Познер «не рос с этим чувством», и «полусумасшедшего» преклонения у него не было.

            В день похорон Сталина Познер был в Москве; он вспоминает: «Толпа была такая, что возникла давка, люди падали, по ним ходили, давили – это было ужасно».

            «В 1956 году Хрущев сделал свой знаменитый доклад на XX съезде партии о культе личности Сталина. И пошло. Уже все открылось», – сказал журналист.

            Он указал, что в ходе войны Советский Союз потерял «основную часть своих людей в первые два года», так как не был готов к ней.

            «А кто виноват в этом? Сталин, которому лучшие разведчики докладывали, что немцы готовятся к войне, а он не верил, он «лучше других знал», – считает Познер.

            Он добавил, что репрессии 1936–1938 годов «отрезали голову» стране, так как «тогда погибли лучшие люди».

            «Но потом и война, в которой погибли, по официальным данным, 27 млн. Только подумайте, что такое – потерять 27 млн человек. Людей посылали защищать Москву с палками, потому что не хватало винтовок. Ну и потом, после войны, тоже репрессии: в Чечне, в Прибалтике, «Ленинградское дело» и так далее», – сказал журналист.

            Он отметил, что «это было очень тяжело узнать для многих, которые верили, чьи родители жертвовали собой ради вот этого – нового строя, которых учили восхищаться Сталиным. Очень тяжело было все это слышать. Но все-таки было сказано открыто, не все, но многое».

            С приходом к власти Леонида Брежнева «пришли к такому выводу, что не надо, хватит, чего мы рвем на себе волосы, давайте чуть-чуть помягче. И постепенно перестали говорить о том, что было на войне на самом деле».

            «Мне маршал Жуков лично рассказывал о том, как его Сталин вызвал и сказал: «Георгий, поезжай на фронт, выясни, где фронт?». В течение трех дней немцы могли Москву взять, не было защиты – это Жуков мне говорил, не кто-нибудь. И он говорит: «Я поехал, искал там Буденного. Наконец нашел его в избе, он спал на собственной шинели. Рядом с ним стоял его адьютант. Я Буденного сапогом пару раз пихнул, он проснулся, увидел меня, вскочил, бросился мне на грудь со словами «Жора, мы все просрали», – рассказал Познер.

            Он указал, что при Михаиле Горбачеве все вновь начало меняться: «Начинают откровенно говорить о том, что было и кто такой Сталин на самом деле. Да, он великий – великий преступник, повинный в жутких страданиях народа. Это продолжалось некоторое время. Потом пришел Борис Николаевич Ельцин, который продолжал эту линию».

            С приходом к власти президента Владимира Путина «возникла мысль, что хватит, сказали и сказали, ну и достаточно, нечего бить себя в грудь», однако «ведь так по-настоящему и не осудили этих людей, на чьих руках крови столько».

            «Людям (...) хочется хоть что-то сказать, вспомнить хорошее, что-то же было у нас. Мы же считаем себя великим народом, мы же считаем, что наша страна – великая страна. (...) И на этом фоне, вдруг, Сталин возникает. Люди думают, а вот когда был Сталин – нас уважали, когда мы «чихали», весь мир «простужался», – пояснил Владимир Познер.

            По его мнению, так постепенно возник образ Иосифа Сталина, «которым сегодня очень многие восхищаются». Однако современные поклонники «ничего не знают о нем, они только знают, что был «великий Сталин». И о войне все то же самое».

            «Я считаю, что у русского народа есть одна поразительная черта: если ему говорить правду, то все будет в порядке. Если он понимает, что ему не врут, его не обманывают, а говорят как есть, то он, в этом смысле, невероятно благодарный и может сделать все что угодно», – заключил Познер.

            На ваш взгляд

             
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            Ранее стало известно, что процент россиян, которые с одобрением относятся к советскому лидеру Иосифу Сталину, побил исторический рекорд за все годы исследований.

            Журналист Владимир Соловьев заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «Сталин остается в памяти людей как главнокомандующий великой страны, победившей в самой страшной войне в мире».

            Однако правнука Сталина Якова Джугашвили «покоробили» оправдание россиянами сталинских репрессий и уровень одобрения деятельности вождя.

            Позже комедийный актер Сергей Светлаков заявил, что тирания Иосифа Сталина была необходимым условием для победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.

            После шоумен Семен Слепаков отреагировал на реакцию «сталинофилов» и «любителей Ленина», раскритиковавших стихотворное «поздравление» Владимира Ильича Ленина с днем рождения.

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