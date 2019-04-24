Познер: Поклонники Сталина ничего о нем не знают

Журналист Владимир Познер заявил, что современные поклонники советского лидера Иосифа Сталина «ничего о нем не знают».

На сайте Познера журналисту был задан вопрос о том, почему в российских школах и вузах якобы «даже близко не пытаются рассказать всю правду о Великой Отечественной войне, как все было тогда», и «даже в той же Германии вся правда о войне открыта для людей, они стыдятся ее, но они знают правду».

Он ответил, что хорошо помнит Сталина, потому для него «это совершенно реальный человек». Познер отметил, что считал этого политического деятеля «величайшим человеком»; однако так как он приехал в СССР, когда ему «шел уже 19-й год», Познер «не рос с этим чувством», и «полусумасшедшего» преклонения у него не было.

В день похорон Сталина Познер был в Москве; он вспоминает: «Толпа была такая, что возникла давка, люди падали, по ним ходили, давили – это было ужасно».

«В 1956 году Хрущев сделал свой знаменитый доклад на XX съезде партии о культе личности Сталина. И пошло. Уже все открылось», – сказал журналист.

Он указал, что в ходе войны Советский Союз потерял «основную часть своих людей в первые два года», так как не был готов к ней.

«А кто виноват в этом? Сталин, которому лучшие разведчики докладывали, что немцы готовятся к войне, а он не верил, он «лучше других знал», – считает Познер.

Он добавил, что репрессии 1936–1938 годов «отрезали голову» стране, так как «тогда погибли лучшие люди».

«Но потом и война, в которой погибли, по официальным данным, 27 млн. Только подумайте, что такое – потерять 27 млн человек. Людей посылали защищать Москву с палками, потому что не хватало винтовок. Ну и потом, после войны, тоже репрессии: в Чечне, в Прибалтике, «Ленинградское дело» и так далее», – сказал журналист.

Он отметил, что «это было очень тяжело узнать для многих, которые верили, чьи родители жертвовали собой ради вот этого – нового строя, которых учили восхищаться Сталиным. Очень тяжело было все это слышать. Но все-таки было сказано открыто, не все, но многое».

С приходом к власти Леонида Брежнева «пришли к такому выводу, что не надо, хватит, чего мы рвем на себе волосы, давайте чуть-чуть помягче. И постепенно перестали говорить о том, что было на войне на самом деле».

«Мне маршал Жуков лично рассказывал о том, как его Сталин вызвал и сказал: «Георгий, поезжай на фронт, выясни, где фронт?». В течение трех дней немцы могли Москву взять, не было защиты – это Жуков мне говорил, не кто-нибудь. И он говорит: «Я поехал, искал там Буденного. Наконец нашел его в избе, он спал на собственной шинели. Рядом с ним стоял его адьютант. Я Буденного сапогом пару раз пихнул, он проснулся, увидел меня, вскочил, бросился мне на грудь со словами «Жора, мы все просрали», – рассказал Познер.

Он указал, что при Михаиле Горбачеве все вновь начало меняться: «Начинают откровенно говорить о том, что было и кто такой Сталин на самом деле. Да, он великий – великий преступник, повинный в жутких страданиях народа. Это продолжалось некоторое время. Потом пришел Борис Николаевич Ельцин, который продолжал эту линию».

С приходом к власти президента Владимира Путина «возникла мысль, что хватит, сказали и сказали, ну и достаточно, нечего бить себя в грудь», однако «ведь так по-настоящему и не осудили этих людей, на чьих руках крови столько».

«Людям (...) хочется хоть что-то сказать, вспомнить хорошее, что-то же было у нас. Мы же считаем себя великим народом, мы же считаем, что наша страна – великая страна. (...) И на этом фоне, вдруг, Сталин возникает. Люди думают, а вот когда был Сталин – нас уважали, когда мы «чихали», весь мир «простужался», – пояснил Владимир Познер.

По его мнению, так постепенно возник образ Иосифа Сталина, «которым сегодня очень многие восхищаются». Однако современные поклонники «ничего не знают о нем, они только знают, что был «великий Сталин». И о войне все то же самое».

«Я считаю, что у русского народа есть одна поразительная черта: если ему говорить правду, то все будет в порядке. Если он понимает, что ему не врут, его не обманывают, а говорят как есть, то он, в этом смысле, невероятно благодарный и может сделать все что угодно», – заключил Познер.

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