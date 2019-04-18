Светлаков оправдал тиранию Сталина

Комедийный актер Сергей Светлаков заявил, что тирания Иосифа Сталина была необходимым условием для победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.

«У меня двоякая оценка, как и у большинства людей. Он преступник и тиран, но исходя из того, каким образом он индустриально, морально и всяко сплотил страну, которая смогла выиграть в войне… Там если бы не было у власти тирана, я так думаю, скорее всего, проиграли бы войну, если бы не было идеологии, которая сидела в моем деде», – заявил Светлаков в интервью Ксении Собчак, которое она взяла для своего YouTube-проекта (газета ВЗГЛЯД не может опубликовать ссылку на видео из-за содержащейся в нем ненормативной лексики).

В то же время юморист призвал «не трогать Ленина» и отложить оценку острых моментов советской истории. «Такие вещи так просто не уходят. И оценка должна быть только спустя какое-то время, когда меняются поколения. Не пришло просто время», – добавил он.

Сама Собчак отметила, что к Сталину положительно относятся даже те люди, которые ходят на ее выступления и в целом разделяют ее взгляды. В то же время к президенту Борису Ельцину большинство россиян, по ее наблюдениям, настроены враждебно, отмечает «Ридус».

Ранее стало известно, что процент россиян, которые с одобрением относятся к советскому лидеру, побил исторический рекорд за все годы исследований. По данным исследования, 70% граждан России считают, что Сталин сыграл «целиком положительную» или «скорее положительную» роль в жизни государства.

Ведущий Владимир Соловьев заявил газете ВЗГЛЯД, что Сталин остается в памяти людей как главнокомандующий великой страны, а правнука Иосифа Сталина Якова Джугашвили «покоробили» оправдание россиянами сталинских репрессий и уровень одобрения деятельности вождя.