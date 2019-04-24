Слепаков обругал «любителей Ленина» и «сталинофилов»

Шоумен Семен Слепаков, у которого в Instagram более 1,1 млн подписчиков, отреагировал на реакцию «сталинофилов» и «любителей Ленина», раскритиковавших стихотворное «поздравление» Владимира Ильича Ленина с днем рождения.

«В продолжение моего предыдущего поста... Оказывается, среди вас (подписчиков – прим. ВЗГЛЯД) существует клуб тайных любителей Ленина. Ну, допустим. Так вот, мои маленькие ленинолюбы, сталинофилы (или кому вы там еще поклоняетесь, я даже представлять не хочу этот чудовищный разброс), читайте внимательно», – написал Слепаков в своем Instagram.

«Если бы я или любой другой творческий человек ориентировался на ваше мнение, то никогда бы ничего не написал, кроме тех глупостей, которые пишете вы сами. Ваши отписки, а также нелепые проклятия меня только веселят. Вашего любимого Ленина я, кстати, не трогал. Его, кстати, уже 97 лет никто не трогает, к большому сожалению. Но стих был не об том», – отметил шоумен, комментируя критику со стороны своих подписчиков после стихотворного поста по случаю дня рождения Владимира Ильича Ленина.

Ранее журналист Владимир Соловьев прокомментировал газете ВЗГЛЯД результаты опроса «Левада-центра», из которых следует, что уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд, взяв отметку в 70%.