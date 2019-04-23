Максакова изменила показания по делу об убийстве Вороненкова

Вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова в ходе процесса по делу об убийстве супруга поменяла свои показания, сообщил журналист Виталий Губин.

В среду Максакова дала показания в Шевченковском суде Киева. Несмотря на то, что ранее она говорила о причастности своего бывшего гражданского мужа Владимира Тюрина и ФСБ к убийству Вороненкова, сейчас она начала утверждать, что никто из них не виноват.

Согласно новым показаниям Максаковой, убийцей Вороненкова является его близкий друг и бывший российский силовик Денис Панаитов, у которого супружеская пара поселилась после побега на Украину.

По утверждению вдовы экс-депутата, Панаитов решил убить Вороненкова из-за квартиры. Кроме того, она утверждает что бывший силовик теперь собирается устранить и ее тоже, написал Губин на своей странице в Facebook.

Панаитов отказался комментировать ситуацию, но заявил, что слова Максаковой являются ложью. Также он предупредил, что вдову Вороненкова ждут сюрпризы в судебном деле. По ее словам, за Вороненковым перед убийством велась слежка, а ГРУ писали протоколы об этом.

9 октября 2017 года генпрокуратура Украины заявила, что убийство Дениса Вороненкова было заказано Тюриным.

Напомним, Вороненков считался причастным к делу о продаже здания стоимостью в 127 млн рублей за 20 млн. По тем же данным, Вороненков давал указания соучастникам, контролировал ход процесса и распределял средства. Позже участников преступной группы суд приговорил к разным срокам лишения свободы. Вороненков скрылся от следствия. В марте 2017 года экс-депутата застрелили в центре Киева.