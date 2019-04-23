Роспотребнадзор дал совет страдающим от аллергии на пыльцу

В Роспотребнадзоре дали рекомендации россиянам о том, как вести себя в случае сезонной аллергии на пыльцу.

В сообщении на сайте Роспотребнадзора указывается, что «основными проявлениями сезонной аллергии являются насморк, заложенность носа, приступы чихания, покраснение, отечность и зуд век».

Имеющим аллергию россиянам рекомендуется по возвращении с улицы принимать душ, мыть голову и менять одежду, а также прополаскивать рот, промывать глаза и нос физиологическим раствором (0,9% р-р NaCl).

Также специалисты советуют не есть свежие косточковые фрукты, орехи, зелень и специи, квас и мед, так как многие растительные продукты имеют в составе родственные молекулы, которые становятся причиной перекрестных реакций.

Кроме того, нельзя также применять фитотерапию (лечение травами) и косметические средства, содержащие натуральные растительные компоненты.

Чтобы свести к минимуму возможность контакта с пыльцой, следует ограничить время пребывания на открытом воздухе и избегать выездов в сельскую местность, в лес, на дачу и на пикники; держать закрытыми окна, установить в жилище «системы для очистки и фильтрации воздуха», использовать специальные сетки для окон и ежедневно проводить влажную уборку.

Подчеркивается, что при симптомах аллергии необходимо обратиться к врачу, который назначит лекарства и даст рекомендации по организации быта.

Ранее синоптики предупредили московских аллергиков – ольха и орешник зацвели раньше обычного, и из-за безветренной погоды содержание пыльцы в воздухе достигло максимума.